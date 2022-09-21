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台1線機車內線迴轉…慘遭特斯拉高速撞擊 騎士傷重不治

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉龍昇村台1線南下106.5公里處，昨傍晚發生一起死亡車禍，1名機車騎士疑迴轉到對向內線車道時，遭到1輛特斯拉轎車高速衝撞，騎士彈飛到路肩重創，機車也幾乎解體，騎士經送醫急救無效，檢警今天相驗釐清死因。

竹南警方表示，昨下午4點44分接獲報案到場處理，初步了解，王姓機車騎士（62歲）事發前，原本是沿台1線由南往北行駛，行經該處道路分隔島缺口處，突然騎到對向內側車道時，當場遭到由北往南方向沿台1線內側車道直行的特斯拉轎車猛烈撞擊，王男彈飛至路旁倒地不起，經緊急送醫急救仍宣告身亡。

警方調查，兩名駕駛都無酒駕，林姓肇事駕駛（25歲）稱說開著爸爸的特斯拉，載著友人要回家，突看見安全島缺口有機車從對向騎出來，已來不及剎車；檢警今天相驗發現死者致命傷在頭部，詳細肇事原因仍待釐清。

警方也呼籲分隔島缺口處因無號誌，用路人直接穿越或迴轉易發生交通事故，更要提高警覺注意往來人車，確認安全無虞後再行通過，以防止事故發生。

林姓肇事駕駛向警方稱說，當時開著爸爸的特斯拉，載著友人要回家。圖／民眾提供
林姓肇事駕駛向警方稱說，當時開著爸爸的特斯拉，載著友人要回家。圖／民眾提供
被撞機車幾乎解體，零件散落一地。圖／民眾提供
被撞機車幾乎解體，零件散落一地。圖／民眾提供

特斯拉 車禍 機車騎士

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