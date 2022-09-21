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酒駕回家倒臥北市警分局側門 男子當場被逮

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

新北市一名林姓男子日前晚間在北市飲酒，卻在回家途中倒臥人行道上；警方獲報到場，發現機車停在一旁，調閱監視器下果不其然，林男是酒後上路，帶回派出所酒測，酒測值達0.51毫克，警詢後依公共危險罪送辦。

警方表示，日前晚上8點多時，一名30歲的林男，倒臥在中正二警分局側門附近的人行道，當員警上前查看時發現他滿身酒氣，面對員警的關心不願回應，也不願就醫；因林所有的機車就停在一旁，員警懷疑他酒駕上路。

果然當調閱周邊路口監視器，發現林男正是騎乘機車沿著重慶南路南向行駛，因林涉及酒駕，立即將他帶回派出所實施酒測，發現林酒測值達每公升0.51毫克。

林男辯稱，他有與友人到中華路的錢櫃，但沒有飲酒。不過林酒測嚴重超標，明顯達公共危險程度，全案警詢後依公共危險罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男酒駕上路被逮。記者邱奕能／翻攝
林男酒駕上路被逮。記者邱奕能／翻攝

酒測 人行道

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