快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園男「反持水果刀」遊蕩嚇壞學生 辯：要割紙箱

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區安慶街一帶近日傳出有男子反持水果刀閒逛，有學生看著發毛，回報師長；警方接獲校方報案，發現是做資源回收的徐姓男子，他雖致歉稱刀是拿來割紙箱用、不知嚇到人，但警方勸導後仍將他依社維法究責。

徐男（紅衣）日前反持水果刀走在路上，路過學生看了害怕，通報師長。記者楊湛華／翻攝
徐男（紅衣）日前反持水果刀走在路上，路過學生看了害怕，通報師長。記者楊湛華／翻攝

桃園警分局近期接獲桃園區某國中校方反映，表示有學生下課時在安慶街一帶，發現一名中年男子手中反持水果刀閒逛，可能會危害學生及附近居民人身安全。

轄區同安派出所獲報，立即組成專案小組查緝，調閱周邊監視器後發現是50歲徐姓男子，平時從事資源回收工作，昨天上門尋訪。

徐男見警方上門嚇了一跳，他表示攜帶水果刀是割紙箱用的，不知道會嚇到人，感到非常抱歉；員警也勸導他無故持刀或攜行刀械，容易引起不必要誤會，造成民眾恐慌，應妥善收藏以免觸法，將他帶回派出所作筆後，全案調查後依社會秩序維護法偵辦。

據了解，徐男就住在周邊地區，常到附近店家收回收物，不少業者都認得他，由於他平時沒有特殊狀況，對他持刀也沒太大反應；校方得知消息，也周知家長、同學，並向警方致謝。

徐男拿來切紙箱的水果刀。記者楊湛華／翻攝
徐男拿來切紙箱的水果刀。記者楊湛華／翻攝
徐男（左）向警方表示，水果刀是拿來切割紙箱用，嚇到民眾他很抱歉。記者楊湛華／翻攝
徐男（左）向警方表示，水果刀是拿來切割紙箱用，嚇到民眾他很抱歉。記者楊湛華／翻攝

桃園 資源回收 監視器

延伸閱讀

桃園財嘉昌砂石場汙染環境1年2犯 環保局勒令停工

地震衝擊選情？鄭文燦為一件事最高負面聲量破萬

桃園支持者照過來！鄭運鵬、林靜儀市場拉票相互讚

鄭運鵬出席議員參選人黃崇真後援會 懇託民眾支持

相關新聞

陷入羅生門！新北警抓通緝搞烏龍挨告 還原扭打畫面卻浮出疑點

新北市三重警分局針對派出所員警抓通緝犯弄錯對象，被對方指控施暴提告，經調閱監視器嘗試釐清，畫面卻顯示員警似乎未先動手，黃...

走路被撞到保溫杯變形？ 報警糗...是自己迴旋甩車造成

李姓女子日前靠邊順向行走，行經中和區永和路時，被後方轎車擦撞，她沒有受傷、也沒未報警，過3天報案稱「被車撞到，造成保溫杯...

台74中彰快開到一半！前座妻突然癱軟 機警夫2動作救命

台中市楊姓男子日前從彰化開車行經台74線中彰快速道路烏日路段時，因坐於前座的57歲楊妻突然呼吸困難、全身癱軟，立即打11...

西濱快速道路2聯結車追撞 梧棲南下車道全線中斷

西濱快速道路台中梧棲段今天傍晚發生車禍，二輛聯結車追撞，聯結車疑爆胎停路中，後方油罐車追撞，駕駛受傷，車輛橫躺路中，梧棲...

外木山父游泳被沖外海！兒和民眾、救生員搶救 送醫命危

基隆市王姓56歲男子今天下午與20多歲兒子到外木山戲水，下午4點多王男被漂到外海，兒子發現父親不見後求救，救生人員、游泳...

影／台61線貨車、拖吊車、遊覽車等4車連環追撞 2司機受傷

新北市八里區台61線南下16.4公里，今天下午3時許。發生4車連環追撞，現場一度造成黎、邱兩司機卡困車內，警消獲報派員趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。