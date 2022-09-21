影／桃園男「反持水果刀」遊蕩嚇壞學生 辯：要割紙箱

桃園市桃園區安慶街一帶近日傳出有男子反持水果刀閒逛，有學生看著發毛，回報師長；警方接獲校方報案，發現是做資源回收的徐姓男子，他雖致歉稱刀是拿來割紙箱用、不知嚇到人，但警方勸導後仍將他依社維法究責。

徐男（紅衣）日前反持水果刀走在路上，路過學生看了害怕，通報師長。記者楊湛華／翻攝

桃園警分局近期接獲桃園區某國中校方反映，表示有學生下課時在安慶街一帶，發現一名中年男子手中反持水果刀閒逛，可能會危害學生及附近居民人身安全。

轄區同安派出所獲報，立即組成專案小組查緝，調閱周邊監視器後發現是50歲徐姓男子，平時從事資源回收工作，昨天上門尋訪。

徐男見警方上門嚇了一跳，他表示攜帶水果刀是割紙箱用的，不知道會嚇到人，感到非常抱歉；員警也勸導他無故持刀或攜行刀械，容易引起不必要誤會，造成民眾恐慌，應妥善收藏以免觸法，將他帶回派出所作筆後，全案調查後依社會秩序維護法偵辦。