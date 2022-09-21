失聯移工也愛檳榔結冰水 叫賣「菁仔100」口音有異全被抓

移民署中區事務大隊台中市專勤19日在大肚區聯合稽查，聽到路邊廂型車有可疑口音叫買喊「菁仔100」，一查發現車內藏有8名失聯移工，其中越南籍的阿勇還讚台灣檳榔很醒腦，也愛買結冰水，隊員不禁稱他們真的很融入台灣，循線今舉辦聯合查緝一共查獲34名非法外籍人士。

台中專勤隊說，於19日早上7點多於大肚區沙田路周邊執行聯合查緝，隊員發現路邊檳榔攤前的廂型車下來2人，身背工地工具袋還用台語喊「菁仔100」，但口音聽起來不是台灣人，隊員研判可能是載運非法外國人上工車輛，果真一舉查獲廂型車內有8名失聯移工。

其中被查獲的越南籍阿勇說，台灣檳榔有提神醒腦的功用，自己也一試成主顧，還特別喜愛檳榔攤賣的結冰水，大讚消暑解渴又實惠，還會拿大型保冰袋來裝，專勤隊員驚嘆現在這些外國人真的是非常融入台灣社會。