囂張氣焰消風 南二監黑衣人滋擾南警帶回5嫌續追主嫌

台南檢警偵辦南二監昨黑衣人滋擾案，南警帶回5嫌，嫌犯在南二監的囂張氣焰瞬間消風，警方說，將續追主嫌蔡男下落。

據知，曾在台南六甲區台南二監服刑過的32歲蔡姓男子，因詐欺案在南二監服刑2年10月，今年6月期滿出獄，是警方列管幫派分子昨帶領小弟前往南二監迎接昔日獄友林男（33歲），且高調要在監獄前欲強行燃放焰火慶祝經監所勸阻未果，所方報警處理，後續引發這起紛擾案。

麻豆警分局中午發布新聞稿還原事件過程，警方說，事件在昨下午近5點，分局接獲南二監來電報案，稱監獄大門口有聚集20多名男子，並在監獄大門前馬路擺放大量鞭炮，欲等待林姓受刑人出監燃放慶賀，獄方為維護秩序請警方派員前往查處，六甲派出所4名員警到達後，發現監獄門口馬路擺放許多鞭炮，為維護往來交通安全，員警要求將鞭炮收起勿燃放，現場聚集男子竟順勢起鬨叫囂，過程還發現有人飆罵三字經，氣焰相當囂張，燃放焰火未果，一行人載送假釋出獄的林男後，沿途還高鳴喇叭，行為明顯涉及妨礙公務、聚眾等。