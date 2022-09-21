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影／汽車撞機車再撞安全島翻車 女騎士噴飛驚悚畫面曝光
今早7點45分，台中市潭子區潭富路二段與崇德路口，一輛紅色轎車與欲左轉機車發生碰撞，轎車再撞安全島四輪朝天，女騎士當場噴飛，畫面驚悚。救護車馳抵，22歲陳姓女駕駛、55歲張姓女騎士均四肢擦挫傷，送醫無礙，雙方無酒駕。進一步車禍原因，有待警方釐清。
警方調查，22歲陳女駕駛紅色轎車，沿潭子區崇德路由南往北方向行駛，行經肇事地點與同向欲左轉潭富路的55歲張姓女騎士發生碰撞，轎車先撞機車，再自撞安全島導致轎車翻覆、四輪朝天，張女噴飛。
由於當時為早上7點多，正值上班尖峰時段，巨大碰撞聲與驚悚畫面讓不少開車族與騎士震驚，祈禱傷者早日康復。
警方表示，陳女、張女經檢測均無酒精反應，2車駕駛四肢擦挫傷，經送往醫院就醫後無大礙，後續調閱現場監視器畫面，釐清肇事原因。
警方呼籲，用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍之發生。
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