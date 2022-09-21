新北三重警員抓通緝搞烏龍 無辜路人遭施暴、噴辣椒水

新北市三重警分局員警昨天在轄內埋伏查緝通緝犯，誤認對象攔下無關路人，黃姓男子面對盤查拒絕透露身分，雙方推擠扭打，最後被押回派出所證實「抓錯人」。黃男全身傷痕累累指控員警施暴，提告傷害、妨害自由，警方依法受理將2名員警函送新北地檢署偵辦，強調絕不庇縱、不護短。

三重警分局說明，永福派出所江姓、翁姓警員昨晚著便衣，至三重區後竹圍街175巷埋伏，查緝1名有槍砲等前科的毒品、竊盜通緝犯。9時許發現黃男走近嫌犯停放的機車，翁姓警員馬上衝過去攔人，表明自己是警察，質問：你是不是某某某？

據稱黃男拒絕透露身分，並出手推擠翁姓警員，翁要抓人、黃想掙脫，2人摔倒在地上扭打，江姓警員見狀衝上前支援，合力壓制上銬，隨後支援的制服警網趕抵，將黃男押回永福派出所，後經查證發現抓錯人，黃男全身傷痕累累指控警察打人並提告。

黃男透過友人轉述，當時員警沒有出示證件，他在暗巷裡被陌生人搭肩控制行動質問，無法確認對方身分，感到很害怕，擔心遇到歹徒，一心只想設法離開。後來制服警察趕抵，原本以為安全了，但仍被強制上銬，混亂中還被噴辣椒水，帶回派出所繼續被揍，打到頭破血流。

友人說，黃男在派出所曾表明：我有帶身分證，你們可以查看看。最後是所長趕回派出所，才弄清楚搞了一個大烏龍，連忙送他就醫包紮，頭上縫了7、8針。警方道歉，黃仍決定提告傷害、妨害自由。

律師呂俊杰指出，警方查緝通緝犯，實施強制力拘捕，因是查緝通緝犯，警方對通緝犯實施拘捕，相關妨害自由行為，有依法令阻卻違法效果；與無故盤查民眾又將對方打傷不同，後者，公務員故意犯傷害罪，非告訴乃論，前者在法律上稱為容許性構成要件錯誤。

若對方實際並非通緝犯，警方實施拘捕，施以強制力，無法阻卻違法，會構成刑法過失相關犯罪；因此須檢視警方誤認為通緝犯過程，是否有未善盡注意義務，但刑法妨害自由不處罰過失，所以不會成立，傷害則有過失傷害相關處罰，是否成立，應視個案情節判斷。