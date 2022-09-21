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海光鋼鐵爐渣爆炸1死工安意外 檢警消會勘究責

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區海光企業鋼鐵廠昨天發生高溫爐渣爆炸，傳出巨爆聲響，附近住戶都發現窗戶一陣震動，事後廠方自行滅火，才發現越南籍移工燒死在挖土機駕駛座上。今天上午檢、警、消及市府單位會勘爐渣堆置場，將追究廠方責任。

今天上午9點多，高雄地檢署檢察官與警、消及高雄市勞檢處人員，進入海光鋼鐵廠會勘，發現爐渣堆置場已一片雜亂，鋼鐵廠廠房多片鐵皮也在爆炸後，嚴重燒毀剝落，可見爆炸威力。

據悉，昨天下午1點10分許，海光鋼鐵廠傳出高溫爐渣爆炸，附近消防員聽見爆炸巨響，以為發生「地震災害」，心想可能馬上就會有出勤救災通知，消防分隊員也立即著裝待命出動，但卻遲遲未接到通知，消防隊還主動電話查詢附近鋼鐵廠，後來問到海光鋼鐵廠，廠方表示自行處理就行，後來廠方滅火後，發現負責移置高溫爐渣的越南籍黃姓移工（41歲）燒死，才在下午1點58分補報火警。

高雄市勞檢處查出，廠內移置高溫爐渣，遇水爆炸才發生工安意外出人命，表示以「刑事先行」，追究刑事責任。檢方今天會勘海光爐渣堆置場，另將在相驗死者後，追究廠方責任。

檢、警、消等單位今天進入海光鋼鐵廠，會勘爐渣爆炸事故現場。圖／讀者提供
檢、警、消等單位今天進入海光鋼鐵廠，會勘爐渣爆炸事故現場。圖／讀者提供
檢、警、消等單位今天進入海光鋼鐵廠，會勘爐渣爆炸事故現場。圖／讀者提供
檢、警、消等單位今天進入海光鋼鐵廠，會勘爐渣爆炸事故現場。圖／讀者提供

爐渣 爆炸 高溫

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