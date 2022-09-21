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為大甲媽翻牆長征129公里到台中 八德外役監逃犯判4月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

八德外役監受刑人林敬揚為參加大甲鎮瀾宮媽祖繞境，向獄方請假外出，因新冠肺炎疫情升溫受阻，今年4月8日竟趁工作機會翻牆逃獄，偷了一輛腳踏車長征129公里到台中，在混入進香隊伍時被逮；案經桃園地院審理，林男因涉犯脫逃、竊盜等罪，被分判2月和3月徒刑，合併應執行4月，得易科罰金。全案可上訴。

據悉，林男（26歲）有多項縱火、竊盜前科，因案被判9年10月徒刑，殘刑尚餘4年3月，此次脫逃無法再回外役監享低強度管理環境，還得完殘刑。

林男未能如願外出，心生不滿，4月8日下午1時趁監獄內洗車場工作機會，藉故上廁所，然後從廁所旁2、3公尺的矮牆攀爬脫逃，偷了一輛未上鎖的腳踏車就沿著台一線南下，長征129公里，在大甲媽遶境第一站清水慈雲宮混入隊伍，準備跟著人群移動到下一站清水朝興宮，但龜山警方早已在現場埋伏，發現特徵即上前逮人。

偵訊時，林男坦承不諱，就是不滿外役監為放假才會鋌而走險。八德外役監則表示不得外出是矯正署通令，全國矯正機關一體適用，並未針對個人或特殊理由。

由於監視器拍下林男脫逃一路南下身影，檢方訊後認定他涉犯脫逃罪。另外，他脫逃時使用的腳踏車也是偷來的，因此也涉犯竊盜罪。

法院認為，林男趁隙翻牆逃逸，危害國家公權力行使，又不思以正當方式獲取財物，恣意竊盜，應予非難，但念在他犯後坦承，態度尚可，因此酌量其刑。

八德外役監受刑人林敬揚（中）為參加大甲鎮瀾宮媽祖繞境逃獄，經桃園地院審理，脫逃罪部分被判刑2月。本報資料照片
八德外役監受刑人林敬揚（中）為參加大甲鎮瀾宮媽祖繞境逃獄，經桃園地院審理，脫逃罪部分被判刑2月。本報資料照片

竊盜 外役監

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