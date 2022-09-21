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無力繳清積久罰單稅款 忍痛賣愛車一次繳清

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉賴姓女子名下的BMW轎車欠繳超速罰單、牌照稅等共207件，欠費14萬餘元，由於遲未繳清罰款被移送行政執行署嘉義分署，日前車輛被分署執行人員查獲扣押，車主無力繳稅款，只能將愛車變賣，昨天已繳清所有欠款。

嘉義分署表示，賴女名下BMW轎車因超速行駛高速公路又不繳ETC費用罰鍰案件共207件，欠繳金額14萬3千835元（其中ETC部分即有203件11萬8千183元)，被移送嘉義分署強制執行。經查轎車自2020年5月起到2021年7月間，在台南到嘉義之間高速公路頻繁往返，積欠罰鍰卻不繳納，賴女的BMW轎車（2012年出廠，1995c.c）仍繼續使用中，被嘉義分署通知禁止異動處分登記並鎖定為優先追查對象。

賴女曾在今年2月16日申請分期繳納，但仍未繳，執行人員即將該BMW轎車鎖定為追查扣車對象。8月24日轎車被查獲停放在嘉義市興業路興嘉公園旁，書記官獲報到場查封車輛。

車輛使用人何姓男子到場表示，車輛因被禁止處分無法過戶，他會與賴女儘速尋找買主，出賣車子後就可將欠款一次繳清。本月20日2人前來分署表示已將車輛出售，售得款項可將全部欠費全部繳清，並請求撤銷查封解除禁止處分後辦理移轉登記予車輛買受人。

嘉義分署表示，分署已經和嘉義市政府交通處及嘉義縣市財政稅務局合作，將資訊與公權力結合，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現積欠牌照稅費、罰鍰等大戶所有的車輛時，就會立即通報嘉義分署人員，進行強制執行查封車輛。若是義務人仍不予理會，嘉義分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，欠繳各種稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。

日前BMW轎車被查獲停放在嘉義市興業路興嘉公園旁，書記官獲報到場查封車輛。記者李宗祐／翻攝
日前BMW轎車被查獲停放在嘉義市興業路興嘉公園旁，書記官獲報到場查封車輛。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署於車輛貼上封條。記者李宗祐／翻攝
行政執行署嘉義分署於車輛貼上封條。記者李宗祐／翻攝
BMW轎車被查獲停放在嘉義市興業路興嘉公園旁，書記官獲報到場查封車輛。記者李宗祐／翻攝
BMW轎車被查獲停放在嘉義市興業路興嘉公園旁，書記官獲報到場查封車輛。記者李宗祐／翻攝

BMW 高速公路

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