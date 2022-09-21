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醉漢試刀割破選舉旗幟 警方列選舉暴力辦人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市議員參選人湯詠瑜的選舉旗幟昨天遭人割破，支持者報警，警方在附近公園查問可能涉案人，問到1名醉漢顏姓男子，顏帶著醉意自稱是他割的，警方立即逮捕他，查辦毀損罪嫌外，另依違反選罷法罪嫌將他函送法辦。

湯詠瑜昨晚在她的臉書專頁貼文，說她的「關東旗」被割破了，震驚之餘，隨即報案，並表示，得知選舉文宣被故意毀損時，內心非常難過、遺憾！民主改革這麼多年，對於政治上「非理性」的暴力行為仍不時出現。

據了解，顏姓男子（55歲）經常酒後在高雄市苓雅區漢陽街附近閒逛，夜裡便睡在公園。昨天上午10點30分，湯詠瑜的支持者發現，豎在漢陽街門口的2面選舉旗幟遭割破，馬上通知湯並報警，高雄市警苓雅分局在漢陽街附近尋找可疑涉案人，才在公園內找到仍帶醉意的顏姓男子。

員警直接問顏，「那邊的旗子是不是你割的？」顏也直稱「是」，警方在他身上搜出1把水果刀，立即逮捕他。顏稱，昨天凌晨2點多他酒後經過漢陽街，想試試新購買的水果刀，才割破選舉旗幟，但否認有任何政治意圖。

因顏姓男子非現行犯，警方詢問他後讓他離去，但認為是「選舉暴力」，除了查辦毀損罪，也依違反公職人員選舉罷免法罪嫌，函送高雄地檢偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方逮捕涉嫌割破選舉旗幟的顏姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌割破選舉旗幟的顏姓男子（中）。記者林保光／翻攝
高雄市議員參選人的選舉旗幟疑遭醉漢割破，警方列選舉暴力。圖／擷自湯詠瑜臉書
高雄市議員參選人的選舉旗幟疑遭醉漢割破，警方列選舉暴力。圖／擷自湯詠瑜臉書

選罷法

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