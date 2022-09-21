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影／新北板橋旅館半夜起火 侯友宜衝現場關懷獲救民眾

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨3時許起火，新北市消防局出動162位消防人員、57部消防車到場搶救火勢，共疏散及救出39人，其中三人送醫，新北市長侯友宜獲報也立即衝到現場關懷獲救者及了解火警發生情況，確實起火原因有待消防火場鑑識人員進一步調查釐清。

新北消防局今天凌晨3時32分獲報板橋區明德街一間6層樓旅館，5樓發生火警冒出大量黑煙，消防人員現場疏散36人，並於火場中救出3人，其中曾姓男子（54歲）和劉姓男子（42歲）2人因吸入濃煙，意識昏迷，送往板橋亞東醫院，經急救後無生命危險，另一名馬來西亞籍吳姓女子（23歲）意識清醒，預防性送往部立台北醫院。

市長侯友宜接獲通報也連夜趕到現場除了解火災狀況，也慰問現場剛逃生出來、驚魂未定的旅客，並指示板橋區公所後續協助房客安置。火勢在凌晨4分16分火勢完全熄滅，起火點疑為5樓房間的床墊，確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨時許起火，出動162位消防人員疏散及救出39人，其中三人送醫，新北市長侯友宜獲報也立即衝到現場關懷獲救者，及了解火警發生情況。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨時許起火，出動162位消防人員疏散及救出39人，其中三人送醫，新北市長侯友宜獲報也立即衝到現場關懷獲救者，及了解火警發生情況。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨3時許起火，出動162位消防人員疏散及救出39人，其中三人送醫，火警發生原因有待進一步調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨3時許起火，出動162位消防人員疏散及救出39人，其中三人送醫，火警發生原因有待進一步調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨3時許起火，出動162位消防人員疏散及救出39人，其中三人送醫，新北市長侯友宜獲報也立即衝到現場關懷獲救者，及了解火警發生情況。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨3時許起火，出動162位消防人員疏散及救出39人，其中三人送醫，新北市長侯友宜獲報也立即衝到現場關懷獲救者，及了解火警發生情況。記者王長鼎／翻攝

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