聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北板橋旅館半夜起火 侯友宜衝現場關懷獲救民眾
新北市板橋區明德街一間旅館今天凌晨3時許起火，新北市消防局出動162位消防人員、57部消防車到場搶救火勢，共疏散及救出39人，其中三人送醫，新北市長侯友宜獲報也立即衝到現場關懷獲救者及了解火警發生情況，確實起火原因有待消防火場鑑識人員進一步調查釐清。
新北消防局今天凌晨3時32分獲報板橋區明德街一間6層樓旅館，5樓發生火警冒出大量黑煙，消防人員現場疏散36人，並於火場中救出3人，其中曾姓男子（54歲）和劉姓男子（42歲）2人因吸入濃煙，意識昏迷，送往板橋亞東醫院，經急救後無生命危險，另一名馬來西亞籍吳姓女子（23歲）意識清醒，預防性送往部立台北醫院。
市長侯友宜接獲通報也連夜趕到現場除了解火災狀況，也慰問現場剛逃生出來、驚魂未定的旅客，並指示板橋區公所後續協助房客安置。火勢在凌晨4分16分火勢完全熄滅，起火點疑為5樓房間的床墊，確實起火原因有待進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言