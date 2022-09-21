聽新聞
test
0:00 / 0:00
員警休假參拜意外助失落婦 驚呼土地公冥冥安排機緣
桃園中壢警分局交通中隊員警，昨上午9時30分許至中壢區美豐街上的土地公廟參拜，祈求工作轄區平安，參拜到一半，突然一位59歲的黃姓婦人上前詢問是否為警察，語畢後潸然淚下說其遭遇，經警方安撫後，黃婦才恢復平靜，也讓員警驚呼難不成是土地公冥冥安排的機緣。
員警表示，他參拜到一半面對黃婦的詢問嚇了一跳，不過看到黃婦泣不成聲也於心不忍，便扶著黃婦到一旁坐下耐心聽其傾訴；黃婦指出，近期與23歲女兒多次起衝突、稍早又因私事遭人無禮回應，種種壓力打擊下令黃婦心理不堪負荷，臉上顯有憂鬱症狀的態樣，且言語中有想不開的念頭，語畢後崩潰大哭歎道運勢不佳。
員警不斷安撫黃婦並提供衛生紙擦拭臉上淚水，以宗教信仰的力量，鼓勵其可日行一善累積福報及正向能量，無形中能漸漸改善運勢及心情，隨後也留下聯絡方式，並告知黃婦若遇到情緒低落無人傾訴時可提供幫助，黃婦心情平復後再三向警方道謝，並說「好聽你的好金言。警官，你會很有福報的」。
中壢警分局表示為民服務本是警察工作項目之一，並期許所有員警「身在公門好修行」當以此作為榜樣，積極為民服務，不求回報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言