員警休假參拜意外助失落婦 驚呼土地公冥冥安排機緣

員警參拜到一半安撫黃婦，傾聽他的煩惱。記者翁唯真／翻攝

桃園中壢警分局交通中隊員警，昨上午9時30分許至中壢區美豐街上的土地公廟參拜，祈求工作轄區平安，參拜到一半，突然一位59歲的黃姓婦人上前詢問是否為警察，語畢後潸然淚下說其遭遇，經警方安撫後，黃婦才恢復平靜，也讓員警驚呼難不成是土地公冥冥安排的機緣。

員警表示，他參拜到一半面對黃婦的詢問嚇了一跳，不過看到黃婦泣不成聲也於心不忍，便扶著黃婦到一旁坐下耐心聽其傾訴；黃婦指出，近期與23歲女兒多次起衝突、稍早又因私事遭人無禮回應，種種壓力打擊下令黃婦心理不堪負荷，臉上顯有憂鬱症狀的態樣，且言語中有想不開的念頭，語畢後崩潰大哭歎道運勢不佳。

員警不斷安撫黃婦並提供衛生紙擦拭臉上淚水，以宗教信仰的力量，鼓勵其可日行一善累積福報及正向能量，無形中能漸漸改善運勢及心情，隨後也留下聯絡方式，並告知黃婦若遇到情緒低落無人傾訴時可提供幫助，黃婦心情平復後再三向警方道謝，並說「好聽你的好金言。警官，你會很有福報的」。