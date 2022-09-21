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「竹南鎮長」詐台中女子？ 方進興LINE帳號被盜今報警

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

爭取連任參選的苗栗縣竹南鎮長方進興，昨日接獲民眾反映，有人冒用他的照片、名字，用LINE私訊詐騙，除了在臉書告知鄉親好朋友勿受騙，今天上午並由秘書謝文福代前往警局報案。

方進興說，近日姪子用LINE截圖對話向他求證，才驚覺遭詐騙集團盜用照片、名字，以私訊來詐騙，在此告知鄉親好朋友勿受騙，如有要叫大家匯款，提供銀行資料、或交友提供資訊，請勿聽信，他已向警察單位報案，也慎重警告不法份子，不要再冒用他的姓名詐騙。

據了解，其中一位被私訊LINE對話的是家住台中女子，對方自稱「我是方進興鎮長」，女子還訝異地回說「哪個鎮的鎮長？」、甚至還回說「竹南？我住台中ㄟ」立馬戳破騙局。

有鎮民直覺，應該是公所即將發放防疫補助金，詐騙集團看上這個問題，來假冒鎮長的LINE來詐騙，大家要小心不要受騙！也痛批可惡的詐騙集團，什麼都要騙，請大家小心不要被騙。

方進興昨日接獲民眾反映，有人冒用他的照片、名字，用LINE私訊詐騙。圖／翻攝方進興臉書
方進興昨日接獲民眾反映，有人冒用他的照片、名字，用LINE私訊詐騙。圖／翻攝方進興臉書
方進興也在臉書發文，呼籲鄉親好朋友勿受騙。圖／翻攝方進興臉書
方進興也在臉書發文，呼籲鄉親好朋友勿受騙。圖／翻攝方進興臉書

詐騙集團 LINE 方進興

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