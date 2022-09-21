聽新聞
test
0:00 / 0:00
「竹南鎮長」詐台中女子？ 方進興LINE帳號被盜今報警
爭取連任參選的苗栗縣竹南鎮長方進興，昨日接獲民眾反映，有人冒用他的照片、名字，用LINE私訊詐騙，除了在臉書告知鄉親好朋友勿受騙，今天上午並由秘書謝文福代前往警局報案。
方進興說，近日姪子用LINE截圖對話向他求證，才驚覺遭詐騙集團盜用照片、名字，以私訊來詐騙，在此告知鄉親好朋友勿受騙，如有要叫大家匯款，提供銀行資料、或交友提供資訊，請勿聽信，他已向警察單位報案，也慎重警告不法份子，不要再冒用他的姓名詐騙。
據了解，其中一位被私訊LINE對話的是家住台中女子，對方自稱「我是方進興鎮長」，女子還訝異地回說「哪個鎮的鎮長？」、甚至還回說「竹南？我住台中ㄟ」立馬戳破騙局。
有鎮民直覺，應該是公所即將發放防疫補助金，詐騙集團看上這個問題，來假冒鎮長的LINE來詐騙，大家要小心不要受騙！也痛批可惡的詐騙集團，什麼都要騙，請大家小心不要被騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言