4歲男童深夜溜出門在商店閒晃 溫馨暖警化身奶爸帶回家
小朋友會對外面的世界充滿好奇心，也容易趁大人不注意，溜出門探險去。台南市郭姓4歲男童，昨晚9點多獨自一人跑到離家300公尺的福利購物中心閒晃，被店員發現報警，幸好沒被有心人拐走，在員警陪伴下平安返家。
家住台南中西區4歲郭姓男童，昨晚9點發現家中大門未上鎖，竟趁著家人睡著了，偷偷自己跑出去到附近的福利中心商店閒晃。店員見他年紀小，卻深夜落單在店內玩耍，趕緊打電話請警方到場協助。
台南市警二分局海安派出所警員王智賢、宋冠勳獲報後立即到場，警員宋冠勳突然想到，前些日子曾在值勤時看過他，約略知道他住在附近社區大樓，男童便在警方的陪同下，到達住家大樓。
大樓管理員，看見男童被警方送回來，立即協助連繫家屬，男童母親得知兒子半夜偷跑出門閒晃，從睡夢中驚醒，開門接回他。郭母向警方提到，兒子相當活潑，過去就曾趁家人不注意時，偷溜出門玩耍，所以平時都會反鎖大門，但這次一時疏忽，竟讓兒子逮到機會跑出門，很感謝警員協助。
警方呼籲，民眾家中若有年幼孩童，一定要隨時關注他們的動向，孩子的安全不能有一絲馬虎大意，民眾在路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場協助，以免發生危險。
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