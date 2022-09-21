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中職前投手與妻子口角 推擠勸架友人成傷被起訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

職棒統一獅隊前投手林其緯4月間傳與妻子發生衝突，林妻打電話向女性友人方女求助，未料，雙方在台南某飯店1樓電梯及大門口兩度發生推擠致傷，互控傷害，但因和解金談不攏，協商破局，最後林涉傷害罪嫌被起訴，方女獲不起訴，全案則由台南地院審理中。

檢警調查，林與職棒吳姓教練及其妻子方女是朋友關係，方女4月17日凌晨，接到林妻劉女的電話，稱與林發生口角，請她偕同先生前往台南市北區某飯店協助。待吳及方女抵達後，同日1時35分，在飯店1樓電梯內 ，劉女及方女欲走入電梯時，林上前阻擋，徒手推擠方女。

1時38分，在飯店門口，林欲將妻子帶回飯店樓上，因雙方發生爭執 ，竟又推擠方女，致方女右側頭部外傷併外傷頭暈、頸部挫傷、右側肩部及右側髖部挫瘀傷、右側胸部挫傷、創傷後症候群等傷害。

方女事後到醫院就診後，向台南市警五分局提告。案發後，警方調閱飯店內1樓電梯口及酒店外監視器錄影畫面，證明林在電梯內、飯店外分別出手推方女。林在偵訊時表示，與方女發生推擠。

然而，林也不甘示弱，控訴方女傷害，檢方開庭訊問雙方是否和解，雙方表示可以協商，但在和解過程中，和解金談不攏，最後和解破局，林被依傷害罪嫌起訴，方女則獲不起訴，全案已移送台南地院審理中。

職棒統一獅隊前投手林其緯與妻子感情不錯，常在臉書上曬恩愛。圖／取自林其緯臉書
職棒統一獅隊前投手林其緯與妻子感情不錯，常在臉書上曬恩愛。圖／取自林其緯臉書
職棒統一獅隊前投手林其緯4月間傳與妻子發生衝突，林妻打電話向女性友人方女求助，雙方在1樓電梯及大門口兩度發生推擠致傷，林涉傷害罪嫌被起訴。圖／取自林其緯臉書
職棒統一獅隊前投手林其緯4月間傳與妻子發生衝突，林妻打電話向女性友人方女求助，雙方在1樓電梯及大門口兩度發生推擠致傷，林涉傷害罪嫌被起訴。圖／取自林其緯臉書

台南 電梯 傷害罪 林其緯

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