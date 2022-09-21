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燒了一夜還沒滅...台灣大道豪宅工地地下室起火 消防難灌救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道三段729巷的大樓工地，昨晚6時許發生火警，濃煙竄天，火勢雖然在昨晚9時許獲得控制，但因是地下室火警，無路徑讓消防員往下救災，因此無法撲滅火勢，截至上午9時30分為止，現場仍未通報熄滅，仍在灑水降溫，不過已無致災疑慮。

台中市西屯區台灣大道三段工地火警從昨晚起火，燒了一夜到今天早上，仍未通報撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道三段工地火警從昨晚起火，燒了一夜到今天早上，仍未通報撲滅。記者陳宏睿／翻攝

第六救災救護大隊長潘德倉說，現場是大樓的工地火警，地下有7層，位於5層處起火，燃燒的物品是建築板模，不過因是燃燒地下室，無適當路徑往下救災，隊員在地面層往下射水，有效控制火勢，另外也配合建商的地下水井，協助灌救火勢，起火原因仍待後續調查。

台中市消防局表示，昨晚6時54分獲報，西屯區台灣大道三段729巷旁工地發生火警，陸續派遣第六大隊、協和、西屯、南屯、黎明及水湳等多個分隊前往灌救，出動消防車18輛、救護車1輛，消防人員43人，由第六大隊大隊長潘德倉帶隊指揮搶救，火勢已在昨晚9時26分控制，截至上午9時30分，仍未報熄滅，仍在灑水降溫。

發生火警的工地，位於台中市七期精華區，根據建商資料，現場基地面積2452坪、建蔽率52.4％、公設比34.5%，樓層規畫為3棟地上36層，地下7層建築，共有1221戶住家，8戶店面，15戶一般事務所，格局主力以二房（22至25坪)、 三房（28至36坪）。

另外車位有有910個平面車位、369個機械車位，休閒設施有接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、會議室、閱覽室、健身房、兒童遊戲區、信箱區、曬被區，結構採SC鋼骨造。

周邊環境，車程5分鐘即可抵達學區黎明國小，距黎明國中約7分鐘車程，步程5分鐘內可至朝貴公園、台中市足球場、朝馬國民運動中心，距潮洋環保公園、秋紅谷景觀生態公園約2至3分鐘車程，生活採買方面，車程6分鐘可達全聯福利中心青海店、家樂福青海店。

台中市西屯區台灣大道三段工地火警從昨晚起火，燒了一夜到今天早上，仍未通報撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道三段工地火警從昨晚起火，燒了一夜到今天早上，仍未通報撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道三段工地火警從昨晚起火，燒了一夜到今天早上，仍未通報撲滅。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區台灣大道三段工地火警從昨晚起火，燒了一夜到今天早上，仍未通報撲滅。記者陳宏睿／翻攝

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