才開學不久 台中15歲國中生學校墜樓 一張筆記紙寫滿字

台中市南區一所國中在本月16日發生墜樓意外，一名15歲的國中生從學校5樓頂樓墜落，雖經送醫急救，但仍宣告不治，據查，現場留有一張可撕式分頁筆記本的紙張，整面寫滿字，透露想法，家屬看完後，十分哀痛，全案經檢察官、法醫相驗後，確認死因無外力介入，家屬低調，希望外界不要打擾。

據查，上月30日國中才開學，台中市南區一名15歲國中生，在16日下午1時許，從學校5樓墜落，警、消獲報到場時，學生已無生命跡象，經送醫後，仍宣告不治，現場留有一張由分頁筆記本撕下的內頁，有一面寫滿字句，疑為學生在意外前寫下的想法。

警方獲報到場調查，現場無外力破壞、打鬥痕跡，全案通知家屬後，報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，案發時是校方人員發現後，通知校方報警，校方也在救護車趕到前，先對少年做CPR，但救護車到場時，少年已無生命跡象，少年父母在獲知後，情緒崩潰失控，但面對外界詢問，都希望不要打擾。

台中市教育局表示，案發後學校有輔導、關懷校內其他學生，另外也持續協助家屬，辦理相關司法相驗、後事等程序，希望協助撫平家屬傷痛。