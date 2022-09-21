快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才開學不久 台中15歲國中生學校墜樓 一張筆記紙寫滿字

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區一所國中在本月16日發生墜樓意外，一名15歲的國中生從學校5樓頂樓墜落，雖經送醫急救，但仍宣告不治，據查，現場留有一張可撕式分頁筆記本的紙張，整面寫滿字，透露想法，家屬看完後，十分哀痛，全案經檢察官、法醫相驗後，確認死因無外力介入，家屬低調，希望外界不要打擾。

據查，上月30日國中才開學，台中市南區一名15歲國中生，在16日下午1時許，從學校5樓墜落，警、消獲報到場時，學生已無生命跡象，經送醫後，仍宣告不治，現場留有一張由分頁筆記本撕下的內頁，有一面寫滿字句，疑為學生在意外前寫下的想法。

警方獲報到場調查，現場無外力破壞、打鬥痕跡，全案通知家屬後，報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，案發時是校方人員發現後，通知校方報警，校方也在救護車趕到前，先對少年做CPR，但救護車到場時，少年已無生命跡象，少年父母在獲知後，情緒崩潰失控，但面對外界詢問，都希望不要打擾。

台中市教育局表示，案發後學校有輔導、關懷校內其他學生，另外也持續協助家屬，辦理相關司法相驗、後事等程序，希望協助撫平家屬傷痛。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市一名15歲國中生在16日墜樓身亡，現場留有一張筆記紙，檢察官相驗後，確認死因無外力。圖／本報資料照
台中市一名15歲國中生在16日墜樓身亡，現場留有一張筆記紙，檢察官相驗後，確認死因無外力。圖／本報資料照

台中市 救護車 檢察官

延伸閱讀

如何接住將殞落的生命？談自殺防治、心理防護網與心理健康急救

今天是妳開學的第一天 我笑得很開心！

男子有鑰匙但疑無密碼 從樓梯間5樓攀爬陽台墜樓亡

阻擋救護車遭罰3600還吊照 他「極重度聽障」法院撤單

相關新聞

影／台61線貨車、拖吊車、遊覽車等4車連環追撞 2司機受傷

新北市八里區台61線南下16.4公里，今天下午3時許。發生4車連環追撞，現場一度造成黎、邱兩司機卡困車內，警消獲報派員趕...

陷入羅生門！新北警抓通緝搞烏龍挨告 還原扭打畫面卻浮出疑點

新北市三重警分局針對派出所員警抓通緝犯弄錯對象，被對方指控施暴提告，經調閱監視器嘗試釐清，畫面卻顯示員警似乎未先動手，黃...

走路被撞到保溫杯變形？ 報警糗...是自己迴旋甩車造成

李姓女子日前靠邊順向行走，行經中和區永和路時，被後方轎車擦撞，她沒有受傷、也沒未報警，過3天報案稱「被車撞到，造成保溫杯...

台74中彰快開到一半！前座妻突然癱軟 機警夫2動作救命

台中市楊姓男子日前從彰化開車行經台74線中彰快速道路烏日路段時，因坐於前座的57歲楊妻突然呼吸困難、全身癱軟，立即打11...

西濱快速道路2聯結車追撞 梧棲南下車道全線中斷

西濱快速道路台中梧棲段今天傍晚發生車禍，二輛聯結車追撞，聯結車疑爆胎停路中，後方油罐車追撞，駕駛受傷，車輛橫躺路中，梧棲...

外木山父游泳被沖外海！兒和民眾、救生員搶救 送醫命危

基隆市王姓56歲男子今天下午與20多歲兒子到外木山戲水，下午4點多王男被漂到外海，兒子發現父親不見後求救，救生人員、游泳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。