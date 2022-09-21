阻婦百萬匯詐團 她從不滿到感謝清水警保住錢

一名婦人因網路乾女兒稱飆股投資保證獲利，她深信到銀行要匯120萬元，行員查覺有異報案，台中清水警分局員警到場勸阻，員警耐心說明，婦人從原本不滿情緒，到最後感謝員警勸阻，還說「謝謝你們，太愛你們了」。

清水區一名婦人本月16日中午到清水區某銀行提供帳號向行員表示，她要匯款120萬元歸還友人，經行員詢問與對方關係與借貸理由時，婦人卻支吾其詞，行員發覺有異隨即通知警方到場。

清水警分局清水所警員楊宗翰獲報立即到場了解，婦人向警方表示錢是要歸還友人，還一度生氣拉高聲量並表示：「你們警方真奇怪，我要滙款還問東問西」，但警方還是不斷的耐心關懷詢問，婦人才表示，在網路上認識的乾女兒介紹投資股票買賣保證獲利，要將錢匯要到指定帳戶，並提供手機對話內容。

警方檢視及查證後，警方再提供相同手法的詐騙案例向婦人說明，表示此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，婦人才驚覺遭詐騙，直呼「謝謝你們，太愛你們了。」感謝警方與行員的援手相助。