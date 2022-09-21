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阻婦百萬匯詐團 她從不滿到感謝清水警保住錢
一名婦人因網路乾女兒稱飆股投資保證獲利，她深信到銀行要匯120萬元，行員查覺有異報案，台中清水警分局員警到場勸阻，員警耐心說明，婦人從原本不滿情緒，到最後感謝員警勸阻，還說「謝謝你們，太愛你們了」。
清水區一名婦人本月16日中午到清水區某銀行提供帳號向行員表示，她要匯款120萬元歸還友人，經行員詢問與對方關係與借貸理由時，婦人卻支吾其詞，行員發覺有異隨即通知警方到場。
清水警分局清水所警員楊宗翰獲報立即到場了解，婦人向警方表示錢是要歸還友人，還一度生氣拉高聲量並表示：「你們警方真奇怪，我要滙款還問東問西」，但警方還是不斷的耐心關懷詢問，婦人才表示，在網路上認識的乾女兒介紹投資股票買賣保證獲利，要將錢匯要到指定帳戶，並提供手機對話內容。
警方檢視及查證後，警方再提供相同手法的詐騙案例向婦人說明，表示此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，婦人才驚覺遭詐騙，直呼「謝謝你們，太愛你們了。」感謝警方與行員的援手相助。
清水警分局長游永中表示，現今詐騙手法層出不窮，行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全，他也呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢。
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