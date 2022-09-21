新北板橋區旅館凌晨火警 疏散39人救出3人送醫

新北市板橋區一處旅館今天凌晨約3時30分發生火警，樓層冒黑煙，於4時16分撲滅火勢，共疏散39名民眾並於火場中救出3人送醫，其中2名男子意識昏迷，另1名女子意識清醒。

市府消防局表示，新北市板橋區明德街的一處旅館，今天凌晨據報發生火警冒黑煙，消防隊接獲報案後於5分鐘內趕抵現場，迅速布水線入火場。

現場由消防人員疏散39人，並於火場中救出3人，其中2人（均男性、各為40及50歲）意識昏迷，送往板橋亞東醫院，另1人（女性、23歲）意識清醒，預防性送往衛福部台北醫院。確切起火原因由火災鑑識中心調查中。

消防局指出，接獲通報後立即趕赴現場，除瞭解火災狀況也慰問現場救災消防同仁辛勞，關懷在旁等待的旅客，也請板橋區公所後續協助房客安置。

消防局表示，板橋區明德街的旅館於9月5日剛通過消防檢查，大樓內火警廣播設備、室內消防栓等皆可正常使用。旅館服務人員熟記日前的消防演練，第一時間疏散房客大大降低災情，同時提供大樓平面圖及旅客住宿名單給消防人員，協助清點確認所有入住房客皆疏散逃生。

板橋「單人房」旅館火警2人昏迷 疏散6層樓39人

新北市板橋區「單人房」旅館凌晨3時許發生火警，消防人員疏散6層樓共39人，另救出2名男子昏迷送醫。新北市政府消防局表示，起火處為4樓520房床墊，起火原因待查。

新北市府消防局今天凌晨獲報，板橋區明德街附近的「單人房」旅館凌晨約3時30分冒出黑煙，消防人員疏散房客後，再從火場救出3人，其中2名男子昏迷，緊急送板橋亞東醫院；另1名23歲女子意識清醒，預防性送衛福部台北醫院。火勢在4時16分完全熄滅。

消防局表示，這間6層樓高的「單人房」旅舍5日剛通過消防檢查，大樓內火警廣播設備、室內消防栓等都可正常使用，服務人員也熟記日前消防演練，第一時間協助疏散房客，大大降低災情，同時提供大樓平面圖及旅客住宿名單給消防人員，幫忙清點、確認所有房客逃生。

新北市長侯友宜接獲通報後也親赴現場了解火災狀況，並請板橋區公所協助安置房客。