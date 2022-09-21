快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

新北板橋區旅館凌晨火警 疏散39人救出3人送醫

中央社／ 新北21日電

新北市板橋區一處旅館今天凌晨約3時30分發生火警，樓層冒黑煙，於4時16分撲滅火勢，共疏散39名民眾並於火場中救出3人送醫，其中2名男子意識昏迷，另1名女子意識清醒。

市府消防局表示，新北市板橋區明德街的一處旅館，今天凌晨據報發生火警冒黑煙，消防隊接獲報案後於5分鐘內趕抵現場，迅速布水線入火場。

現場由消防人員疏散39人，並於火場中救出3人，其中2人（均男性、各為40及50歲）意識昏迷，送往板橋亞東醫院，另1人（女性、23歲）意識清醒，預防性送往衛福部台北醫院。確切起火原因由火災鑑識中心調查中。

消防局指出，接獲通報後立即趕赴現場，除瞭解火災狀況也慰問現場救災消防同仁辛勞，關懷在旁等待的旅客，也請板橋區公所後續協助房客安置。

消防局表示，板橋區明德街的旅館於9月5日剛通過消防檢查，大樓內火警廣播設備、室內消防栓等皆可正常使用。旅館服務人員熟記日前的消防演練，第一時間疏散房客大大降低災情，同時提供大樓平面圖及旅客住宿名單給消防人員，協助清點確認所有入住房客皆疏散逃生。

板橋「單人房」旅館火警2人昏迷 疏散6層樓39人

新北市板橋區「單人房」旅館凌晨3時許發生火警，消防人員疏散6層樓共39人，另救出2名男子昏迷送醫。新北市政府消防局表示，起火處為4樓520房床墊，起火原因待查。

新北市府消防局今天凌晨獲報，板橋區明德街附近的「單人房」旅館凌晨約3時30分冒出黑煙，消防人員疏散房客後，再從火場救出3人，其中2名男子昏迷，緊急送板橋亞東醫院；另1名23歲女子意識清醒，預防性送衛福部台北醫院。火勢在4時16分完全熄滅。

消防局表示，這間6層樓高的「單人房」旅舍5日剛通過消防檢查，大樓內火警廣播設備、室內消防栓等都可正常使用，服務人員也熟記日前消防演練，第一時間協助疏散房客，大大降低災情，同時提供大樓平面圖及旅客住宿名單給消防人員，幫忙清點、確認所有房客逃生。

新北市長侯友宜接獲通報後也親赴現場了解火災狀況，並請板橋區公所協助安置房客。

亞東醫院

延伸閱讀

影／台灣大道七期工地火警 燃燒2小時後控制火勢

影／台中七期豪宅工地火警 負責人：地下模版起火

池上強震近921國家防災日 新北消防員大推「避難包」

宣傳萬里蟹 新北與富邦悍將合作邀球迷玩北海岸品蟹

相關新聞

陷入羅生門！新北警抓通緝搞烏龍挨告 還原扭打畫面卻浮出疑點

新北市三重警分局針對派出所員警抓通緝犯弄錯對象，被對方指控施暴提告，經調閱監視器嘗試釐清，畫面卻顯示員警似乎未先動手，黃...

走路被撞到保溫杯變形？ 報警糗...是自己迴旋甩車造成

李姓女子日前靠邊順向行走，行經中和區永和路時，被後方轎車擦撞，她沒有受傷、也沒未報警，過3天報案稱「被車撞到，造成保溫杯...

台74中彰快開到一半！前座妻突然癱軟 機警夫2動作救命

台中市楊姓男子日前從彰化開車行經台74線中彰快速道路烏日路段時，因坐於前座的57歲楊妻突然呼吸困難、全身癱軟，立即打11...

西濱快速道路2聯結車追撞 梧棲南下車道全線中斷

西濱快速道路台中梧棲段今天傍晚發生車禍，二輛聯結車追撞，聯結車疑爆胎停路中，後方油罐車追撞，駕駛受傷，車輛橫躺路中，梧棲...

外木山父游泳被沖外海！兒和民眾、救生員搶救 送醫命危

基隆市王姓56歲男子今天下午與20多歲兒子到外木山戲水，下午4點多王男被漂到外海，兒子發現父親不見後求救，救生人員、游泳...

影／台61線貨車、拖吊車、遊覽車等4車連環追撞 2司機受傷

新北市八里區台61線南下16.4公里，今天下午3時許。發生4車連環追撞，現場一度造成黎、邱兩司機卡困車內，警消獲報派員趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。