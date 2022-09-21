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依規餐放定點卻被投訴沒收到...外送員這招讓櫃姐臉垮

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市一名外送員送餐點到新光三越西門店給一間珠寶店的櫃姐，因為賣場規定外送員不能送東西進賣場、只能放在定點，結果櫃姐事後卻向外送平台表示沒有接到餐點，這名外送員不滿明明有送到、於是報警處理，從監視器畫面證實櫃姐確實有取餐，外送員昨天在網路上以「請體諒外送員」為名發文訴苦，引起眾多網友共鳴，一開始以為是櫃姐吃霸王餐，後來才發現櫃姐可能是不滿外送員沒有送餐到櫃上，才回報沒收到餐點，引起網友憤怒「這樣更糟」、「被告詐欺剛好而已」、「自己不滿就衝康外送員，真是高尚」。

外送員向警方報案，前往百貨賣場裡調監視器畫面，確定櫃姐有拿到外送餐點。圖／臉書
外送員向警方報案，前往百貨賣場裡調監視器畫面，確定櫃姐有拿到外送餐點。圖／臉書

新光三越西門店行銷人員對此一開始表示「是誤會」，應該是櫃姐在第一時間沒拿到餐點，以為外送員沒有送到，才回報外送平台客服說沒拿到，但後來已經拿到餐點了，只是時間差的誤會。但在記者的追問下「明明是警察上門調閱監視畫面，櫃姐才改口有收到吧」，行銷人員表示「會把櫃姐的行為向品牌業者回報，要求業者處分，後續也會追蹤是否有處分」。

這名外送員在PTT上發文，引發不少外送員及網友的回應，認為外送員真的很難為，有網友還PO出一則美國的相關新聞，一名外送員送餐到診所給女員工，女員工事後卻向外送平台謊稱沒有收到，只是為了不想付10美元的餐點費用，害外送員被平台開除，外送員不滿到診所向女員工討公道，並把過程錄影PO上網，結果引發網友公憤慨不僅肉搜這名女員工，對於診所包庇女員工也在GOOGLE上給負評。

外送員前天傍晚報警，指外送餐點到西門店，但事後外送平台卻告知消費者投訴沒收到餐點，「明明有送到卻說沒有，是被偷了，還是想要吃霸王餐不想付錢」。由於叫外送與收餐點的不是同一個人，外送員事後還向叫外送的人求證，但點餐者卻撇清關係，不願幫忙。

知情的網友還原真相，指是一名男子想要追求西門店2樓一家珠寶店的櫃姐，而幫忙叫外送餐，結果櫃姐卻說沒收到，「一個外送就看清了櫃姐的人格」，指櫃姐可能想吃霸王餐，不想付錢，故意說沒收到。

但後來又有其他網友指「根本不是這麼一回事」，認為應該是新光三越規定外送員不能進百貨賣場裡，有外送要放在定點，但很多櫃姐卻偷懶不想去定點拿，而要求外送員假裝是客人混進賣場裡，還說「別的外送員都可以，你怎麼不行，服務太差了，我要客訴」。

還有其他外送員也分享自己的經驗，表示曾送10杯飲料到賣場，櫃姐要求「不能用外送平台的袋子，否則會被發現」，還要外送員自己準備其他的提袋，但外送員臨時沒有其他的提袋，只好小心翼翼捧著10杯飲料上樓，大嘆錢實在難賺；不少外送員說「如果遇到這種櫃姐叫的都直接棄單」，有的賣場就算願意讓外送員進入，也要進去樓層找半天，浪費時間又怕機車被拖吊，乾脆不接單。

新光三越店方表示，外送員不準進賣場並非是為了疫情，而是一直都有這種規定，也都告知品牌業者，要求櫃上人員遵守，否則會給予處分。

網友回應「不爽外送員就欺騙公司外送員沒送餐點 被報警真的剛好」、「剛結束隔離出關 期間叫了好幾次外送 真的很感謝大家服務」、「因為不爽所以衝康外送員？如果因為這理由被公司懲處丟了工作也是剛好而已」。

外送員在臉書發文抱怨被百貨櫃姐「衝康」。圖／臉書
外送員在臉書發文抱怨被百貨櫃姐「衝康」。圖／臉書
外送員遇到客人明明有收到餐點卻向平台回報沒有收到，在PTT上發文抱怨。圖／PTT
外送員遇到客人明明有收到餐點卻向平台回報沒有收到，在PTT上發文抱怨。圖／PTT

外送員 櫃姐 霸王餐

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