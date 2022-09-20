新北男子朝公寓丟汽油彈 警逮犯嫌驚「他身上有12瓶」

新北市汐止區今天晚上有人不明人士丟4瓶汽油彈，炸裂聲響大，民眾探頭查看，見熊熊火光，嚇得逃出屋內。警方獲報，火速逮捕騎車逃逸的李姓男子，查扣5瓶汽油彈、3瓶空瓶，漏夜釐清動機。

警、消今天晚上8點59分獲報，茄苳路88巷弄內某公寓一樓發生火災，傳出爆炸聲響，派員趕抵。

消防隊到現場已無火光，詢問了解當下有民眾持滅火器撲滅。警方在場找到4瓶汽油彈殘骸，認為事態嚴重，立刻調閱監視器畫面追緝。

警方一小時內逮捕騎車逃逸的李姓男子（32歲），在他身上查獲5瓶汽油彈、3瓶空瓶，若加上已投擲的4瓶，當時他身上共有12瓶，數量相當驚人。