影／台灣大道七期工地火警 燃燒2小時後控制火勢

台中市西屯區台灣大道三段729巷的大樓工地，今晚6時許發生火警，現場濃煙竄天，台中市消防局陸續增派人力前往灌救，根據消防局的調查，火場是地下7層的工地，起火點位於地下5層，火勢在今晚9時26分控制，但因無適當路徑往下救災，所以仍無法撲滅，但已無延燒或致災的可能，詳細起火原因，有待後續調查釐清。

第六救災救護大隊長潘德倉說，現場是大樓的工地火警，地下有7層，位於5層處起火，燃燒的物品是建築板模，不過因是燃燒地下室，無適當路徑往下救災，所以隊員在地面層往下射水，有效控制火勢，另外也配合建商的地下水井，協助灌救火勢，起火原因仍待後續調查。

台中市消防局表示，今晚6時54分獲報，西屯區台灣大道三段729巷旁工地發生火警，陸續派遣第六大隊、協和、西屯、南屯、黎明及水湳分隊前往灌救，出動消防車18輛、救護車1輛，消防人員43人，由第六大隊大隊長潘德倉帶隊指揮搶救，火勢已在今晚9時26分控制。

消防局指出，現場是工地地下室起火燃燒，以實施侷限火勢、周界防護方式滅火，避免延燒鄰近建築物，並通報警察局注意周遭交管、煙霧影響台74線環中道路等交通問題，現場無人員傷亡。

發生火警的工地，位於台中市七期精華區，根據建商資料，現場基地面積2452坪、建蔽率52.4％、公設比34.5%，樓層規畫為3棟地上36層，地下7層建築，共有1221戶住家，8戶店面，15戶一般事務所，格局主力以二房（22至25坪)、 三房（28至36坪）。

另外車位有有910個平面車位、369個機械車位，休閒設施有接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、會議室、閱覽室、健身房、兒童遊戲區、信箱區、曬被區，結構採SC鋼骨造。