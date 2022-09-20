台南市東區店面失火竄濃煙 「元凶」是3D列印機

台南市東區東城街一家嬰兒用品社，今晚約9點48分起火冒出黑色濃煙，消防人員到場後發現1樓後方冒黑煙，進入屋內滅火，初步調查為3D列印機著火，火勢約在10多分鐘後撲滅。

台南市消防局救災救護中心今晚9點48分接獲民眾報案，位於台南市東區東城街一家嬰兒用品社1樓冒黑煙。後甲，東門等消防分隊人員及義消到場後發現1樓後方竄出大量黑煙，消防人員入內搶救，發現是一台3D列印機失火，連忙出水火勢約在10分鐘後控制撲滅。