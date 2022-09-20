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台南市東區店面失火竄濃煙 「元凶」是3D列印機

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市東區東城街一家嬰兒用品社，今晚約9點48分起火冒出黑色濃煙，消防人員到場後發現1樓後方冒黑煙，進入屋內滅火，初步調查為3D列印機著火，火勢約在10多分鐘後撲滅。

台南市消防局救災救護中心今晚9點48分接獲民眾報案，位於台南市東區東城街一家嬰兒用品社1樓冒黑煙。後甲，東門等消防分隊人員及義消到場後發現1樓後方竄出大量黑煙，消防人員入內搶救，發現是一台3D列印機失火，連忙出水火勢約在10分鐘後控制撲滅。

當時男女屋主外出不在家，得知東成街店面失火急忙回家，家中愛犬聞到煙味飽受驚嚇，女主人上前安撫後才緩和情緒沒有大礙。台南市消防局說，現場沒有人受傷，至於真正起火原因待火災調查科人員調查。

台南市東區東城街店家失火，消防人員從後方入內搶救，發現是3D列印機著火。記者黄宣翰/翻攝
台南市東區東城街店家失火，消防人員從後方入內搶救，發現是3D列印機著火。記者黄宣翰/翻攝
台南市東區東城街店家失火，消防人員從後方入內搶救。記者黄宣翰/翻攝
台南市東區東城街店家失火，消防人員從後方入內搶救。記者黄宣翰/翻攝

台南 火災

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