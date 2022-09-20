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監所前為假釋大哥接風對警飆罵三字經 警掌握逾20人將嚴辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南第二監獄前今傍晚傳出有近20名男子為假釋出獄的友人接風，不顧警察勸阻叫囂欲強行燃放焰火，一度對警方及監獄人員飆罵三字經 ，警方增援快打部隊途中，一行人已鳥獸散，警逐一傳喚當事人到案說明。

事件發生在今下午5點多，據知，曾在台南六甲區台南二監服刑過的蔡姓男子，帶領約20名男子開著約7、8輛轎車聚集在南二監外，要放炮迎接假釋受刑人林男，南二監報警，派出所警員約4人寡不敵眾反遭包圍，還遭怒罵三字經叫囂，警方緊急調派快打部隊支援，途中約不到10分鐘，一行人已鳥獸散。

警方事後根據側錄車牌，逐一清查掌握涉案者，據知，與會男子都住南市溪北地區，大都為20多歲，將逐一通知到案說明，警方也強調，當事人行為已涉及妨礙公務，公權力不容挑釁，將嚴正執法追究到底。

法務部台南第二監獄傳出多名男子為假釋大哥接風欲強行放焰火，還對警察飆罵三字經，警將逐一傳喚當事人到案。圖／讀者提供
法務部台南第二監獄傳出多名男子為假釋大哥接風欲強行放焰火，還對警察飆罵三字經，警將逐一傳喚當事人到案。圖／讀者提供

台南 假釋 監獄

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