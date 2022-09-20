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三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功
新北市三芝區1名70歲老翁，昨晚在家突然抽搐昏迷失去生命徵象，家屬立刻衝到三芝消防分隊求助，不巧當時救護車已出勤執行其他救護案件，救護員只好騎機車趕赴現場，透過CPR和AED連續電擊，石門分隊救護車趕抵將患者送醫手術，救回性命。
據了解，老翁昨晚10時許與家人一起看電視，突然昏迷倒地失去呼吸、心跳，由於住家距離三芝消防分隊僅約50公尺，家屬直接衝過去求援，但當時分隊已無救護車可派。
情急之下，三芝分隊趕緊回報119調度鄰近區域的石門消防分隊出動救護車支援，隊員洪豊菘、郭志峯馬上抓起AED（心臟電擊器），先騎機車就近趕赴老翁住家。
抵達時，119的護理師正透過電話指導家屬幫患者做CPR（心肺復甦術），2名隊員馬上重新評估患者狀況，接手搶救實施高品質CPR、透過AED監測心律，連續電擊3次，老翁終於恢復自主呼吸與心跳。
石門分隊救護車隨後趕抵，馬上把老翁送到淡水馬偕醫院，經心導管手術之後恢復意識，救回性命，目前住院觀察中。
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