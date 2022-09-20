女子騎單車摔斷3根肋骨 保警消防協助送醫

一名女子昨天下午騎腳踏車不慎在大鹿林道東線12.5公里處摔倒受傷，由警方協助送醫，經檢查肋骨斷了3根；雪霸國家公園管理處5月20日起試辦「大鹿林道東線」開放騎乘腳踏自行車，警方呼籲民眾騎自行車進入大鹿林道東線前，務必審慎評估風險及自身能力，建議以騎乘越野登山車為宜。

保安警察第七總隊第五大隊昨天下午2點多接獲女子報案，對方表示在觀霧遊樂區大鹿林道東線12.5公里處騎乘腳踏車不慎跌倒受傷，請求救援，大隊通報觀霧小隊員警前往，並協調消防單位派救護車至林道口協助傷者送醫。

觀霧小隊員警與雪霸園管理處觀霧管理站人員駕駛警用吉普車趕往，行駛約40分鐘到達受傷女子所在位置，對方表示林道東線都是泥土、石頭路，騎腳踏車難度高，她已非常小心仍不慎摔倒，當下一度無法呼吸，躺在地上許久才慢慢爬坐起來。

女子的同伴沿路拍照，行進速度較慢，會合後要幫忙攙扶她行走，但女子左側肋骨十分疼痛，移動困難，幸好該處仍有手機訊號，兩人趕緊報警求助，傍晚5點多警方將受傷女子載出林道交由新竹縣五峰消防分隊載至竹東就醫，檢查發現她的左側肋骨有3根骨折。

警方指出，雪霸國家公園管理處因應行政院山林開放政策，今年5月20日起試辦開放「大鹿林道東線」騎乘腳踏自行車1年（不含電動輔助自行車），開放腳踏自行車進出時段為上午8點至下午5點，大鹿林道東線寬約3公尺、長約19公里，現況主要提供大霸尖山步道、林道登山健行、生態觀察等遊憩。