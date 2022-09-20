「震」出警訊！ 麻豆消防風水師提供免費諮詢
日來連續強震，再度喚起外界對地震的重視，台南市政府消防局第二大隊、麻豆區公所及麻豆衛生所今舉辦聯合宣導會，消防車安排及精心製作創意居家防火風水師宣導影片，希望藉由影片喚醒民眾防火意識。活動安排在麻豆區老人福利協進會舉行，
由麻豆消防分隊分隊長廖鼎鈞編撰居家防火宣導簡報，本次活動，強調民眾防範住宅電器火災，宣導「五不一沒有」︰1.用電不超過負載、2.電線不綑綁折損、3.插頭不潮濕污損、4.電源插座不用不插、5.電器周圍不放可燃物、6.沒安全標章的電器，千萬不要使用；住家屋內、樓梯間勿堆積雜物，避免提供火源、阻礙逃生及搶救。活動現場由講師帶領民眾實作地震三步驟「趴下、掩護、穩住」。
第二大隊長丁春能也向住戶宣導，安裝住警器可提早偵知火災提早避難，提醒民眾住家要安裝住警器。
麻豆區長柳世雄表示，近期花東地區連續發生有感地震，相信民眾們都「震」驚不已，地震來臨時，請民眾切勿搭乘電梯，勿驚慌，應保護頭頸、慎防強烈搖晃，就地避難。
麻豆衛生所藉由本次活動講述災難心理衛生宣導，以減緩民眾對災難後產生心理創傷。
丁春能也呼籲，民眾如有需求，可洽鄰近所轄消防分隊進行居家用火用電安全診斷及諮詢，事先找出火災危害因子並作好因應改善對策，可確保生命財產安全。
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