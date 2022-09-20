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男子有鑰匙但疑無密碼 從樓梯間5樓攀爬陽台墜樓亡

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名男子今天在公寓樓梯間，疑試圖從5樓窗戶攀爬到前陽台時墜樓。消防人員到場救護，發現他已無呼吸心跳，送醫無效，醫師宣告死亡。警方在男子身上找到5樓公寓大門鑰匙，但要搭配輸入密碼才能開門，男子身分和墜樓原因待調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午4點27分接獲報案，東明路77巷內有人墜樓。消防員前往救護，發現一頭白髮男子墜落地面，已無呼吸心跳，緊急送醫急救，醫師在5點20分左右宣告死亡。

案發後員警封鎖現場採證，調查男子身分。警方在樓梯間5樓找到1個包包，裡面有50多歲王姓男子證件，但是否為死者仍未確認。

警方尚未找到目擊者，但東明路77巷內監視器有拍到男子落地畫面。依據樓梯間5樓窗戶開啟及落地位置，研判男子從樓梯間試圖攀爬到陽台時發生意外，他的身分、是否為租住公寓房客及墜樓原因仍待釐清。

基隆市1名男子今天下午疑東明路77巷5樓公寓樓梯間，試圖攀爬到租住處前陽台時墜樓，消防人員送醫不治，員警到場採證。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名男子今天下午疑東明路77巷5樓公寓樓梯間，試圖攀爬到租住處前陽台時墜樓，消防人員送醫不治，員警到場採證。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名男子今天下午疑東明路77巷5樓公寓樓梯間，試圖攀爬到租住處前陽台時墜樓，消防人員送醫不治，員警到場採證。記者邱瑞杰／攝影
基隆市1名男子今天下午疑東明路77巷5樓公寓樓梯間，試圖攀爬到租住處前陽台時墜樓，消防人員送醫不治，員警到場採證。記者邱瑞杰／攝影

基隆 監視器

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