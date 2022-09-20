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金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治
正在興建中的金門金寧鄉后湖活動中心工程，昨發生一起工安意外，一名張姓工人在2樓施工時，不慎從鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入，送醫後仍傷重死亡，目前已報請福建金門地方檢察署檢察官進行相驗，是否涉及刑事責任由檢察官指揮調查。
金城分局今天表示，在昨日15時50分許接獲金寧鄉公所通報，在14時50分許后湖社區活動中心新建工程發生意外，張姓工人傷重送醫不治，警方場勘查，發現張姓工人疑從鷹架掉落，至於他從高處掉落的原因，目前還在釐清中。
據了解，張姓工人年約30歲，是台籍工人，他是承包商的下包廠商聘請的板模工人；有工人猜測，當天張姓工人疑身體不適，可能是暈眩才會從高處摔落，因為該處沒監視器，目前還在調查。
金寧鄉公所主秘王四川表示，目前該工程已全面停工，將等到勞安檢查通過後，才會繼續施工；鄉公所目前已要求廠商，加強工地的安全措施，並負起全責；另外，政風室也有做相關報告，今天也立即召開檢討會議，檢討相關工安。
王四川強調，鄉公所會盡全力協助家屬進行後續的喪葬事宜，看是否能申請縣民意外傷害補助，另外，也會全面檢視工安事宜，希望不要再有類似事情發生。
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