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高雄海光鋼鐵廠疑爐渣爆炸釀1死 初步真相出爐
高雄市小港區海光鋼鐵廠今天下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引燃挖土機，當場燒死。但是，高溫爐渣噴飛約百公尺外，疑引燃隔街的物流公司塑膠廠，也造成廠房內塑膠粒延燒，確實起火原因仍由高雄市消防局調查中。
據了解，高雄市消防局在今天下午1點22分，先接報小港區永光街某物流公司的廠房起火，消防局出動小港、大林、高桂3分隊趕赴滅火，發現堆置塑膠粒太空包的廠房起火，在半小時後滅火，未造成傷亡，同時，消防局又接到鋼鐵廠發生火警的報案。
警、消了解起火原因，卻得悉物流公司人員聽到相隔永光街的鄰廠海光鋼鐵廠，曾傳出爆炸聲，消防隊趕到海光鋼鐵廠，竟發覺鋼鐵廠外雜亂一片，1名越南籍移工（41歲）還被燒死在爐渣堆旁。
據警、消初步調查，死亡的越南籍移工原本在鋼鐵廠廠房外，移置廠外的高溫爐渣，要把爐渣移到另處堆置處，疑因為移置爐渣時，高溫爐渣不慎遇水，引起爐渣爆開，噴濺的爐渣引燃他所操作的挖土機，挖土機瞬間起火，這名越籍移工遭燒死在駕駛座上，更令人意外的是，高溫爐渣遇水噴飛，竟有部分爐渣噴飛至約100公尺的物流公司塑膠廠房，才引燃物流公司廠房內堆置的塑膠粒太空包起火。
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