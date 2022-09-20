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職業軍人在租賃車內尋短 早起散步男子發現報警

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

20多歲蕭姓現役軍人今天被人發現陳屍在基隆市安樂區大武崙砲台附近轎車內。警方封鎖現場採證，發現車內有炭盆，未找到遺書，初步調查是因感情因素尋短，報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，葉姓男子今早近7點在大武崙砲台輪胎步道散步時，發現有輛租賃車停在步道空地處，有名男子平躺在駕駛座，車外有瓦斯點火器，馬上打110報案。

警、消人員到場時，確認蕭姓男子疑在車內輕生，肢體已僵硬，出現紅色屍斑，明顯死亡，未送醫。

警方在車內找到未燒完的木炭、一袋衣物與身分證件。蕭男的祖母接到警方通知，到場指認死者身分，看到孫子死亡當場痛哭。全案由警檢調查中。

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蕭姓現役軍人今天被人發現陳屍在基隆市安樂區大武崙砲台附近轎車內，警方初步調查是因感情因素尋短。記者邱瑞杰／翻攝
蕭姓現役軍人今天被人發現陳屍在基隆市安樂區大武崙砲台附近轎車內，警方初步調查是因感情因素尋短。記者邱瑞杰／翻攝

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