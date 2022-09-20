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影／蘆洲環堤大道機車狂飆 警重罰並依公共危險罪移送
新北市蘆洲區環堤大道前天凌晨出現許多年輕人飆車競速，事後有人將影片貼到臉書社團爆料公社，引發網友撻伐。警方表示已透過監視器鎖定其中6輛機車，將開罰3萬元以上9萬元以下、吊銷駕照、吊扣牌照6個月，並依公共危險罪嫌函送法辦。
蘆洲警分局指出，前天凌晨2時許，接獲報案有許多機車在蘆洲區環堤大道往三重方向，利用筆直道路飆車競速，警方立刻派遣集賢、三民、蘆洲、延平共4個派出所的線上警網前往處理。
員警趕抵時，現場約20幾輛機車已無競速行為，陸續準備駛離，警車便尾隨於後方行駛予以驅散。後來有人將飆車影片貼上網路，現場煙霧迷漫、非常吵雜，其中有2組人，每次3輛機車併排等候號令衝出競速，沿途則有許多人站在路邊觀看、鼓譟，過沒多久警車便出現在畫面中。
警方表示，經調閱監視器查看，鎖定其中6輛機車有競速、危險駕駛行為，將依據車號通知車主，除了告發未帶安全帽、逆向行駛等違規，並針對在道路上競駛、競技，依法可處3萬元以上9萬元以下罰鍰、吊銷駕駛執照及吊扣牌照6個月，並依刑法公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。
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