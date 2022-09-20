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影／桃園百公斤醉男逃死巷掉頭撞巡邏車 警辣椒水制伏

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名身形壯碩男子今深夜騎車搖晃，遭巡邏員警攔查，但他拒絕配合並加速逃逸，逃到一處地下室被擋在鐵門外，回頭衝撞警車後摔車；警方以辣椒水制服後，發現他是酒駕，全案依公共危險罪嫌送辦。

桃園警分局景福派出所員警王建豪及李承翰，今天2時50分巡邏時，在三民路二段發現一名機車騎士行進間搖晃，且轉彎未使用方向燈，便鳴笛示意他停車配合盤查。

騎士彭姓男子（30歲）卻不配合，立即加速逃逸，刻意轉進附近巷弄，意圖擺脫員警；他駛入附近一處社區地下室，卻發現地下室鐵門關閉，無法進入，便立即掉頭，想從巷口離開。

警方駕駛巡邏車緊跟在後，發現他想硬闖，刻意駕車貼近巷內電桿，讓想鑽縫隙逃離的彭男撞上巡邏車左門，摔倒在地；李承翰趕緊上前，由後方架住彭男，但彭身材壯碩、不斷掙扎，王建豪見兩人量級差距過大，為保護同事安全，對彭噴辣椒水後，兩人合力將他制服在地。

警方對彭男實施酒測，得每公升0.38毫克，已經超標，詢後全案依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，飲用含酒精飲料切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

身型壯碩的彭男拒捕，遭員警噴辣椒水制伏在地。記者楊湛華／翻攝
身型壯碩的彭男拒捕，遭員警噴辣椒水制伏在地。記者楊湛華／翻攝

桃園 制服 酒駕

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