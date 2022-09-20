拐人到柬埔寨打工 警循線逮捕羈押獲准

全台檢警打擊柬埔寨詐騙犯罪，日前新北汐止分局接獲民眾報案，兒子去柬埔寨打工懷疑被欺負，檢警循線追查追捕涉嫌人口販運的徐姓男子，和2名王、陳姓共犯，士林地檢署複訊後徐男聲押獲准，2共犯1萬元交保候傳。

台灣人民到柬埔寨從事非法詐騙工作，竟慘淪為當貨物販售，柬埔寨打工、人口販運等議題引發關注。一名男子今年7月15日，誤信詐騙集團高薪話術，飛往柬埔寨打工，男子父母見到媒體報導柬埔寨非法事業，急忙報案。

檢警調查發現，男子沒有被虐待，也沒有被轉賣，在柬埔寨從事「與收入顯不相當工作」循線追出涉嫌介紹男子出國工作的35歲徐姓主嫌，也查出了負責聯繫的王姓、陳姓共犯，依人口販運法送辦。