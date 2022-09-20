台中綠空廊道街友聚集攻擊市民？ 中警：加強巡查

近日有民代反映，台中市綠空廊道在東區、南區處，有街友聚集堆積雜物，甚至持器械攻擊民眾案件，呼籲市府與警方加強查緝，甚至以社團臉書網友反映的意見為證據，在本月中旬在長春公園、合作街一帶都有糾紛案件，其中還有女市民指控遭陌生男子辱罵、持水瓶欲攻擊狀況。三分局表示，綠空廊道在三分局轄區，近期都無獲報類似案件，將加強巡邏，維護安全。

市議員羅廷瑋質疑，綠空廊道為於東區、南區處，近期有市民反映街友聚集，除將私人物品堆積在公共區域外，還傳出有持器械攻擊路人狀況，近日有多位市民，透過市民專線1999及議員服務處投訴。

羅指稱，其中一位遭攻擊落單女子在地方臉書社團「南區東區大小事」發文指控，街友先會對人叫囂並且手持水瓶，提醒附近居民留意，也讓當地人心惶惶，呼籲市府社會局、警察局、環保局能重視，加強相關勤務。

第三警分局表示，近期綠空廊道無接獲街友攻擊市民案件，僅有9月14日發生在長春公園的行車糾紛，而涉案的兩名騎士是在他轄險些碰撞，最後才到長春公園理論，雙方迄今也無提告傷害。

另外一件則是議員提到，有網友在社團反映，16日在合作街遭不明男子辱罵、持水瓶攻擊狀況，但經調閱監視器，無發現異狀，而指控的網友，也沒向警方提告，仍需後續調查釐清。

第三警分局說，另外南區長春里長林姍汝在社團張貼，一段街友持器械要攻擊人的影片，經查是發生在今年6月間，涉案街友是周姓男子（48歲）酒後在綠空廊道休息，但見到清潔人員與里長要打掃，而拿出樹枝揮舞，意圖阻止打掃作業，但警方到場後，未釀其他狀況，也無人受傷。