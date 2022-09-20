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影／埔里六旬男突胸悶 擦撞2車後翻車一度受困

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里今發生休旅車翻覆意外，台中60歲葉姓男子駕車行經埔里信義路，疑因身體不適，行進間突然側偏，擦撞停放路旁的車輛後翻覆於車道上，經警消救出送醫，傷勢無礙。但事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民。

埔里警分局指出，今天上午9時許接獲報案，指信義路360號前有車不慎擦撞到停放路旁2輛小客車，隨後翻覆於車道上，其駕駛似乎受困在前座；當下即派遣員警馳援，消防人員將受困民眾救出，送醫後確認，其肢體擦挫傷，性命無礙。

而事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民，目擊民眾表示，他本來開在肇事車輛後方，行駛在外側車道，前車突然向外側路肩偏移，之後接連擦撞路旁2輛車，然後側翻在路中央，嚇得他停車一看，零件散落一地。

警方調查，該名葉姓男子在駕車行進當下，疑突然胸悶不適，連人帶車向右偏移，擦撞翻覆後靜止，波及路旁2輛小客車，經酒測駕駛無酒精反應，翻覆車輛由吊車排除，恢復交通順暢，詳細肇事原因將依規定進一步調查處理。

埔里警分局也呼籲，民眾行車上路要特別注意身體狀況，若身體不適要立刻停車休息，請勿疲勞駕駛並撥打求救電話立即送醫，確保行車安全。

南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民。圖／讀者提供
南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民。圖／讀者提供
南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民。圖／讀者提供
南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民。圖／讀者提供
南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，駕駛一度受困。圖／讀者提供
南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，駕駛一度受困。圖／讀者提供
南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民。圖／讀者提供
南投埔里今發生休旅車自撞翻覆意外，事發當下的巨大聲響及事故現場驚人，嚇壞附近居民。圖／讀者提供

埔里 車道

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