8個月取締酒駕155件 北市松山警加強取締籲勿僥倖
蔡姓男子近日與友相約餐酒館飲宴，短暫休息自認酒醒，就騎乘機車返家，途經警方路檢點實施酒測，酒測值達每公升0.38毫克，當場被依公共危險罪嫌逮捕送辦；酒駕零容忍，類似情況仍時常發生，轄區松山警分局特別呼籲，民眾飲酒後勿僥倖酒駕，以身試法。
警方調查，蔡男家住內湖區，9月16日晚上7時許與朋友相約市民大道依監餐酒館用餐，飲宴至隔日凌晨2時許，短暫休息後自認酒醒，騎乘機車返家，因車輛左右搖晃，在復興北路遭員警攔下酒測，酒測值達每公升0,38毫克，當場被依公共危險罪嫌逮捕送辦。
蔡男坦承整晚喝了啤酒近400毫升，以為已經酒醒沒有危險，所以決定騎車返家。
松山警分局統計，今年1月至8月該轄取締酒駕已155件，晚上8時至10時取締件數占26%最高，凌晨0時至2時占19%次之，最常見民眾餐敘飲宴後酒駕。
警方除持續針對易酒駕肇熱區加強取締，也特別呼籲，酒駕違規害人害己，民眾切勿以身試法，酒後應以指定駕駛、代駕、搭乘計程車安全返家，也須注意充分休息，完全代謝體內酒精後才能駕車。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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