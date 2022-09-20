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阻擋救護車遭罰3600還吊照 他「極重度聽障」法院撤單

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中呂姓男子沒避讓救護車遭開罰3600元、吊照1年，他不服提行政訴訟主張自己是極重度聽障，沒聽見救護車鳴笛非故意阻擋，台中交裁處抗辯認為呂聽力受損足以影響安全駕駛，本不應上路；台中地院審酌，呂雖聽障但有依法考領駕照，沒聽到鳴笛非故意，判處撤銷原處分，可上訴。

經調查，呂男去年11月19日早上10點多開小貨車經北屯路、太原路口，因「聞救護車之警號，不立即避讓」遭民眾檢舉經轄區第5分局開單，由台中市交通事件裁決處以3600元罰鍰、吊銷駕照，1年內不得考領。

呂男不服提行政訴訟，主張自己是極重度聽語障礙另有身心障礙證明，當時因聽力障礙無法聽到身後救護車警鈴，之後才發現也有立即避讓，他是因聽障而非故意不避讓，非惡意行為，純屬身體障礙，聲明撤銷處分。

台中交裁處抗辯稱，呂男違規時，其他用路人都能聽到聲音避讓呂應無不能聽聞之理，卻仍阻擋救護車路線，違規事實明確。交裁處也說，依道路交通安全規則身心障礙者另為報考，而呂通過考取駕照筆試，以及具備駕駛小型車高度感官作用及技術。

交裁處認為，呂經國家考試認證得以一般正常人能力在道路上駕駛，因此不能主張其為身心障礙者，聽覺不及一般正常人就免除責任；且道路安全規則中，患病影響安全駕駛不得駕車，呂聽力受限足以影響安全駕駛，依法不得駕車，其忽視自身病徵貿然上路妨礙救護車，裁罰無不當。

台中地院勘驗行車記錄器，發現救護車當時多次鳴笛呂男仍沒避讓，而呂經診斷有雙側重度耳聾，1982年就被鑑定屬於極重度聽障，可見呂身在封閉車內環境，無從察覺救護車聲，不能第一時間避讓，難認他有故意或過失。

法院指出，身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點第3點規定，聽覺障礙經矯正後其優耳聽力損失在90分貝以上者，僅得報考機車駕照及小型車駕照，可見呂已於身心障礙後考取普通小型車駕照，屬於得以合法上路的汽車駕駛人，認定原處罰有違誤，判處撤銷。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

救護車 駕照 行車記錄器

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