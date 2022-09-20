台東台糖加油站漏油氣爆 今水溝抽出逾3公秉油水
台東市台糖加油站中興站，昨晚汽油外漏流入水溝引發氣爆，消防局會同加油站人員今上午檢視水溝，發現內尚有油料、油氣味濃厚，並從溝內抽出逾3公秉油水，警消持續現場戒備，並限制使用明火。
台東市中興路台糖加油站油槽管路，疑因地震鬆脫，昨下午5時許噴出大量汽油，外洩流入水溝達300餘米，溝內密閉油氣昨晚不明原因引燃氣爆，數個水溝蓋竄出1樓高火焰，造成1名婦人灼傷，所幸縣消防局以泡沫灌入水溝迅速滅火，但仍有大量油氣瀰漫溝中。
台糖加油站中興站今天由中油及縣環保局協助，從水溝抽出3公秉油水，消防員也冒險進入水溝查看，發現溝內有座長約2米沉砂池，油氣味濃厚，研判仍積有油水、數量不確定。為避免意外發生，警方已拉起封鎖線，並禁止附近民眾使用手機。
現場工作人員表示，透過環保局支援大型水車，從另一側水溝灌入水源沖洗，他們再從沉砂池抽出油水，應該會持續作業到確認達到安全值後才會停止。
台東縣消防局台東特搜大隊副大隊長吳寶龍表示，排水溝目前測出油氣仍達危險值，周邊仍聞到汽油味，已勸導用明火店家暫時勿營業，並勸導民眾勿吸菸，避免引發氣爆；縣政府環保局表示，先處理水溝內油水問題，後續再研議開罰。
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