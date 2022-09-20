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少女大直影城內自傷 4警暖勸返所包紮未釀憾事
台北市警方日前獲報，一名女子在大直影城內流血受傷，派員到場發現吳姓少女情緒不穩，以利刃自傷手部流血，員警耐心勸說之下，將吳女帶返警所包紮，聯繫家屬將吳女帶回照顧，避免再釀憾事。
警方表示，轄區中山分局大直派出所警員蘇俊宇、王建斌、謝亦亭、張竣瑜等人當天深夜巡邏時獲報，到場一眼就認出自傷女子是轄內常出現的16歲吳姓少女，因長期情緒不穩，休學在家休養，平時偶爾與家人爭吵，常半夜離家在外遊蕩。
員警到場時，吳女蹲坐影城牆邊，已用刀具自傷手腕至流血，幸無大礙，經耐心勸說，願隨員警返所包紮，後續由母親帶回照顧，吳母也承諾加強注意女兒安全及動向，警方後續通報社會局介入關懷。
警方呼籲，民眾家人離家出走，應立即道鄰近派出所報案求助，警方將依規定通報尋人，家中若有未成年子女，家長應多關心子女行蹤及交友狀況，以免遭受危害。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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