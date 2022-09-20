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近日突暴瘦！汐止41歲警從分局8樓墜樓 送醫不治
任職於新北市警汐止分局的41歲江姓警員，今天早上9點多，因不明原因跑去頂樓8樓，直接墜落到分局一樓，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。
江員為2006年基層特考班畢業，自2010年調任汐止分局服務迄今，表現認真負責，近期都正常上下班；據了解，死者生前疑因身體狀況出問題，體重大幅下降、暴瘦，他家人都有陪同檢查治療，但始終無法釐清出病因，造成他心情鬱悶，甚至失眠。
汐止警方調閱監視器，確認江員獨自一人上頂樓後就發生憾事，現場未留遺書；已聯絡家屬抵達汐止國泰醫院處理後事，並積極扶助辦理撫卹、補助的殮葬、死亡補助等作業。死者家屬趕抵醫院，頻頻不敢相信，人怎麼就這樣離開了。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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