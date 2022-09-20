台南外送餐點糾紛 結果是百貨公司櫃姐誤會餐點沒送到

台南市本月19日發生外送餐點紛爭，外送員送餐到百貨公司，因公司防疫規定，保全要求牛肉麵餐點放在一樓。在二樓的櫃姐卻向平台反應沒有收到餐點，外送員立刻報警處理。市警二分局今天說，經閱監視器，發現因櫃姐誤會。

有外送員在在臉書爆料公社發文指出，19日晚間他外送到台南中西區某知名百貨公司，但百貨規定不得送至櫃內，於是外送員便告知客人，餐點寄放在百貨公司的一樓「餐點放置區」。

不料，客人取餐後卻回報「沒有拿到餐點」，後來外送員接到客服電話後，馬上回百貨了解狀況，並同時報警調查。最後結果得知，客人有拿到餐點卻回報未拿到，認為是不恰當行為，他發文用意想讓這歪風停止繼續。

台南市警二分局說，南門所員警於9月19日 晚間6點16分，西門路某百貨公司側門處發生有疑似外送餐點爭議，經員警前往瞭解係某平台外送員接獲該百貨公司2樓專櫃員工下訂餐點，傍晚 5點49分將餐點送抵百貨公司，並依照公司防疫要求將餐點放置於一樓員工出入口外送餐點區，並以平台App回報餐點送達。