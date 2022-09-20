快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南外送餐點糾紛 結果是百貨公司櫃姐誤會餐點沒送到

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市本月19日發生外送餐點紛爭，外送員送餐到百貨公司，因公司防疫規定，保全要求牛肉麵餐點放在一樓。在二樓的櫃姐卻向平台反應沒有收到餐點，外送員立刻報警處理。市警二分局今天說，經閱監視器，發現因櫃姐誤會。

有外送員在在臉書爆料公社發文指出，19日晚間他外送到台南中西區某知名百貨公司，但百貨規定不得送至櫃內，於是外送員便告知客人，餐點寄放在百貨公司的一樓「餐點放置區」。

不料，客人取餐後卻回報「沒有拿到餐點」，後來外送員接到客服電話後，馬上回百貨了解狀況，並同時報警調查。最後結果得知，客人有拿到餐點卻回報未拿到，認為是不恰當行為，他發文用意想讓這歪風停止繼續。

台南市警二分局說，南門所員警於9月19日 晚間6點16分，西門路某百貨公司側門處發生有疑似外送餐點爭議，經員警前往瞭解係某平台外送員接獲該百貨公司2樓專櫃員工下訂餐點，傍晚 5點49分將餐點送抵百貨公司，並依照公司防疫要求將餐點放置於一樓員工出入口外送餐點區，並以平台App回報餐點送達。

警方說，櫃姐在2樓櫃位久候未接獲餐點，即向平台客服回報未收到餐點，導致該外送員遭註記缺點，最後櫃姐有請人到一樓取餐。外送員詢求警方協助，並經查閱監視器，發現係因櫃檯員工不熟悉百貨公司防疫規定所產生之誤會。警方當場也向雙方當事人說明實際狀況，並請百貨公司就上述防疫規定應廣就員工宣導，以避免類似誤會發生。

台南市發生外送員送餐點爭議，警方接獲報案到場處理。圖／翻攝自爆料公社臉書
台南市發生外送員送餐點爭議，警方接獲報案到場處理。圖／翻攝自爆料公社臉書

外送員 櫃姐

延伸閱讀

獒犬嘴叼「血淋淋斷臂」跑來跑去 鄰居全被嚇壞：吃掉外送員了？

外送員貪快5秒鐘慘收5張罰單 網友讚「一砲五響」：大快人心！

外送員敲門餐點秒消失！老闆衝離奇案發現場 揪「黃毛兇手」超心機埋伏

影／雲林外送員剛停好車...下秒被突右轉汽車「直直撞」

相關新聞

高雄海光鋼鐵廠疑爐渣爆炸釀1死 初步真相出爐

高雄市小港區海光鋼鐵廠今天下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引...

金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治

正在興建中的金門金寧鄉后湖活動中心工程，昨發生一起工安意外，一名張姓工人在2樓施工時，不慎從鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入...

高市鋼鐵廠疑爆炸 1越南移工逃不及當場燒死

高雄市小港區海光鋼鐵廠及旁邊某塑膠工廠今天下午疑發生爆炸，鋼鐵廠1名越南籍移工駕駛挖土機逃生不及，當場燒死，起火原因由消...

台灣大道一工地起火地下室燃燒 是否有人受困待釐清

台中市西屯區台灣大道三段729巷的一處興建中大樓工地，今天晚間6時許傳出火警，台中市消防局據報後，出動3個分隊及多輛水庫...

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

新北市三芝區1名70歲老翁，昨晚在家突然抽搐昏迷失去生命徵象，家屬立刻衝到三芝消防分隊求助，不巧當時救護車已出勤執行其他...

女子騎單車摔斷3根肋骨 保警消防協助送醫

一名女子昨天下午騎腳踏車不慎在大鹿林道東線12.5公里處摔倒受傷，由警方協助送醫，經檢查肋骨斷了3根；雪霸國家公園管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。