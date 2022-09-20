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影／龜山鶯歌飛車追逐畫面曝！2女背8通緝 警破窗逮人
桃園市龜山區大林派出所昨天攔查違停轎車，車內2女子假意配合後加速逃逸，期間更多次違規，逃了5公里後被困在鶯歌車陣中，遭警方破窗壓制，發現都是毒品通緝犯，車上也搜出毒香菸、吸食器，全案詢後依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。
警方調查，大林派出所員警昨天下午5時40分在龜山區興中街與萬壽路二段路口，攔查違停在機車格的白色轎車，駕駛高姓女子（33歲）假意配合，隨即加速往鶯歌方向逃逸，員警立刻緊追，並通報巡邏網圍堵。
影片可見，高女逃逸過程中不斷繞路、逆向、闖紅燈，還繞進加油站後再加速駛離，險象環生。
員警一路尾隨至鶯歌區中山路288號前車陣中，將轎車攔下，因高女不願配合下車，警方為避免她繼續危害其他用路人，當場擊破車窗，將高女及顏姓女乘客（33歲）拉出車外，經查兩人均為毒品通緝犯，各背4條通緝，車子是高女友人所有。
逮捕過程中有3名員警手部受傷，顏女被拖出車外時腳也拉傷，均送醫治療，但經消毒、包紮都無大礙。
警方在高女包內發現摻有一級毒品海洛因的香菸及吸食器，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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