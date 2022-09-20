快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／龜山鶯歌飛車追逐畫面曝！2女背8通緝 警破窗逮人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區大林派出所昨天攔查違停轎車，車內2女子假意配合後加速逃逸，期間更多次違規，逃了5公里後被困在鶯歌車陣中，遭警方破窗壓制，發現都是毒品通緝犯，車上也搜出毒香菸、吸食器，全案詢後依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，大林派出所員警昨天下午5時40分在龜山區興中街與萬壽路二段路口，攔查違停在機車格的白色轎車，駕駛高姓女子（33歲）假意配合，隨即加速往鶯歌方向逃逸，員警立刻緊追，並通報巡邏網圍堵。

影片可見，高女逃逸過程中不斷繞路、逆向、闖紅燈，還繞進加油站後再加速駛離，險象環生。

員警一路尾隨至鶯歌區中山路288號前車陣中，將轎車攔下，因高女不願配合下車，警方為避免她繼續危害其他用路人，當場擊破車窗，將高女及顏姓女乘客（33歲）拉出車外，經查兩人均為毒品通緝犯，各背4條通緝，車子是高女友人所有。

逮捕過程中有3名員警手部受傷，顏女被拖出車外時腳也拉傷，均送醫治療，但經消毒、包紮都無大礙。

警方在高女包內發現摻有一級毒品海洛因的香菸及吸食器，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

通緝犯高姓女子在龜山區遭攔查不停，加速逃逸，在鶯歌被叫翁放拉出車外上銬逮捕。記者楊湛華／翻攝
通緝犯高姓女子在龜山區遭攔查不停，加速逃逸，在鶯歌被叫翁放拉出車外上銬逮捕。記者楊湛華／翻攝
高女逃逸時還一度駛入加油站再繞出，險象環生，但仍難逃法網。記者楊湛華／翻攝
高女逃逸時還一度駛入加油站再繞出，險象環生，但仍難逃法網。記者楊湛華／翻攝

毒品 通緝 桃園

延伸閱讀

中山高速公路嘉義縣路段大貨車爆胎 釀3輛轎車碰撞車禍

新北／台灣景德鎮鶯歌陶瓷老街 重新塑造出生命的熱情

跟著軌跡走！桃園大溪賞九月雪，一大片柔白韭菜花田，好美好好拍

銘傳龜山校區深夜傳瓦斯外洩氣爆 校方急撤宿舍學生

相關新聞

高雄海光鋼鐵廠疑爐渣爆炸釀1死 初步真相出爐

高雄市小港區海光鋼鐵廠今天下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引...

金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治

正在興建中的金門金寧鄉后湖活動中心工程，昨發生一起工安意外，一名張姓工人在2樓施工時，不慎從鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入...

高市鋼鐵廠疑爆炸 1越南移工逃不及當場燒死

高雄市小港區海光鋼鐵廠及旁邊某塑膠工廠今天下午疑發生爆炸，鋼鐵廠1名越南籍移工駕駛挖土機逃生不及，當場燒死，起火原因由消...

台灣大道一工地起火地下室燃燒 是否有人受困待釐清

台中市西屯區台灣大道三段729巷的一處興建中大樓工地，今天晚間6時許傳出火警，台中市消防局據報後，出動3個分隊及多輛水庫...

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

新北市三芝區1名70歲老翁，昨晚在家突然抽搐昏迷失去生命徵象，家屬立刻衝到三芝消防分隊求助，不巧當時救護車已出勤執行其他...

女子騎單車摔斷3根肋骨 保警消防協助送醫

一名女子昨天下午騎腳踏車不慎在大鹿林道東線12.5公里處摔倒受傷，由警方協助送醫，經檢查肋骨斷了3根；雪霸國家公園管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。