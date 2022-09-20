快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工人買檳榔付百元鈔 店員發現「魔術」銀行印製急報警

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子涉嫌用200元假鈔買檳榔，店員收了錢往回走沒幾步，察覺收到「魔術銀行」假鈔，轉身看到陳已開車離開。警方5小時後找到陳男了解原委，陳說鈔票是他收到的工錢，不知是假鈔。警方查看他包包裡的錢都是真鈔，帶回偵詢後，依詐欺罪嫌將陳男移送法辦。

基隆市警三分局今天表示，七堵派出所於18日近午接獲市民報案，表示收到假鈔，希望警方協助找到使用偽鈔的男子。

警員林璟任前往明德一路的檳榔攤，蘇姓女店員說，一名不認識的男子開車來買檳榔，把車臨停店門口後喊「檳榔200」，她把檳榔交給對方，男子將兩張紙鈔摺疊在一起，拿給她後就駛離。

女店員拿著鈔票返回店內，才走4步剛進騎樓，就發現是手中的鈔票是假鈔，轉身要詢問時，對方也開車離開。警方查看百元假鈔正面印有「魔術印製廠」文字，背面有「魔術銀行八十九年製版」文字。

檳榔攤的監視器有拍到40多歲陳男付錢買檳榔畫面，但未拍到車號。林員調閱檳榔榔附近道路監視器，查出涉案轎車，通報線上警力加強協尋。

巡佐張翔賀、警員陳怡潔當天下午4點多，在明德一路發現這輛車，攔下陳男盤查。陳說，近午有到一家檳榔攤買200元檳榔，但不知店址。他平日當雜工，包包的錢都是工作收到的，他並不知道用來買檳榔的200元是假鈔。

警三分局表示，行使偽造、變造通用貨幣、紙幣，可處3年以上，10年以下有期徒刑，提醒民眾勿因貪念觸法。店家收受紙鈔時，記得摸一摸、看一看、轉一轉，注意辨識，別讓不法之徒有機可乘，自己蒙受損失。

陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳男到檳榔攤買檳榔，涉嫌給店員兩張100元假鈔。警方找到他後帶回偵詢，依詐欺罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

假鈔 監視器 基隆

延伸閱讀

大陸歌手吃檳榔致癌過世 浙江通令永久禁售檳榔

地震震出來？床底下驚見古董鈔票 大票網驚呼：要翻身了！

他騎車口袋掉出3萬8000元 警調監視器發現「驚人畫面」

英女王辭世 澳洲5元鈔票可能不再放君主頭像

相關新聞

高雄海光鋼鐵廠疑爐渣爆炸釀1死 初步真相出爐

高雄市小港區海光鋼鐵廠今天下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引...

金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治

正在興建中的金門金寧鄉后湖活動中心工程，昨發生一起工安意外，一名張姓工人在2樓施工時，不慎從鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入...

高市鋼鐵廠疑爆炸 1越南移工逃不及當場燒死

高雄市小港區海光鋼鐵廠及旁邊某塑膠工廠今天下午疑發生爆炸，鋼鐵廠1名越南籍移工駕駛挖土機逃生不及，當場燒死，起火原因由消...

台灣大道一工地起火地下室燃燒 是否有人受困待釐清

台中市西屯區台灣大道三段729巷的一處興建中大樓工地，今天晚間6時許傳出火警，台中市消防局據報後，出動3個分隊及多輛水庫...

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

新北市三芝區1名70歲老翁，昨晚在家突然抽搐昏迷失去生命徵象，家屬立刻衝到三芝消防分隊求助，不巧當時救護車已出勤執行其他...

女子騎單車摔斷3根肋骨 保警消防協助送醫

一名女子昨天下午騎腳踏車不慎在大鹿林道東線12.5公里處摔倒受傷，由警方協助送醫，經檢查肋骨斷了3根；雪霸國家公園管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。