工人買檳榔付百元鈔 店員發現「魔術」銀行印製急報警

基隆市陳姓男子涉嫌用200元假鈔買檳榔，店員收了錢往回走沒幾步，察覺收到「魔術銀行」假鈔，轉身看到陳已開車離開。警方5小時後找到陳男了解原委，陳說鈔票是他收到的工錢，不知是假鈔。警方查看他包包裡的錢都是真鈔，帶回偵詢後，依詐欺罪嫌將陳男移送法辦。

基隆市警三分局今天表示，七堵派出所於18日近午接獲市民報案，表示收到假鈔，希望警方協助找到使用偽鈔的男子。

警員林璟任前往明德一路的檳榔攤，蘇姓女店員說，一名不認識的男子開車來買檳榔，把車臨停店門口後喊「檳榔200」，她把檳榔交給對方，男子將兩張紙鈔摺疊在一起，拿給她後就駛離。

女店員拿著鈔票返回店內，才走4步剛進騎樓，就發現是手中的鈔票是假鈔，轉身要詢問時，對方也開車離開。警方查看百元假鈔正面印有「魔術印製廠」文字，背面有「魔術銀行八十九年製版」文字。

檳榔攤的監視器有拍到40多歲陳男付錢買檳榔畫面，但未拍到車號。林員調閱檳榔榔附近道路監視器，查出涉案轎車，通報線上警力加強協尋。

巡佐張翔賀、警員陳怡潔當天下午4點多，在明德一路發現這輛車，攔下陳男盤查。陳說，近午有到一家檳榔攤買200元檳榔，但不知店址。他平日當雜工，包包的錢都是工作收到的，他並不知道用來買檳榔的200元是假鈔。