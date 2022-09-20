演員轉行當警察 林守宏狀況多惹官司 母護兒說他被霸凌

竹北分局警員林守宏處理酒醉女子手機遺失，見對方激動，竟拿辣椒水噴她臉，待女子生氣再以妨害公務為由上銬；民眾質疑林取締違停，不慎揮掉他手上的額溫槍，林也拿「妨害公務」抓人致傷。一審依公務員假借職務上機會傷害、強制罪分處拘役50、55日，且傷害罪不得易科罰金。林母今稱兒子「沒他們講的那麼壞」還「被長官霸凌」。

林守宏擔任警職前，曾演出家和萬事興、艋舺燿輝、犀利人妻、新兵日記等連續劇。林原是新竹縣警竹北分局警備隊員，後調派為高鐵派出所警員，他2020年4月12日未經查證，在臉書「警察之友會公開社團」指責偵查隊同仁開偵防車回家洗澡，被記申誡1次。

2020年3月23日上午，陳姓姊弟懷疑林守宏以手機拍攝違規停車，到警局理論時爆爭執。混亂中，陳女不慎將林手中的額溫槍拍落，雖立即撿起返還，林仍以妨害公務名義欲逮捕，再作勢以柔道「大外割」方式壓制陳，雖因重心不穩跌倒，最後仍壓制，陳姓姊弟輕微受傷。

同年4月5日凌晨，林在竹北分局大門口值班台服勤務，陳姓女子酒後遺失手機，哭著到派出所求助。林上前安撫無效，拿著辣椒水對著陳女說「妳有吃過、喜歡吃辣嗎？」見對方哭泣不止、情緒激動拍桌，竟直接以辣椒水連噴她的臉兩次。

陳女痛得大叫，質疑林使用辣椒水時機，林又刻意將臉貼近陳，三次以開口但無聲音、嘴型有變化方式罵三字經挑釁，等對方暴怒再依妨害公務壓制逮捕。後來，林又擅自解開手銬，陳女就醫後清醒，逕行離開。

林守宏被控傷害、妨害自由，他否認犯行。林辯稱陳姓姊弟態度差，不但拍掉他手上的額溫槍，還試圖絆倒他，有妨害公務嫌疑；而陳女持續叫囂且屢勸不聽，才朝對方噴辣椒水，為「確保效果」才又噴第二次。林說，他靠近聞陳女是否有酒味，反遭對方罵三字經，才壓制管束。

新竹地院認為警察執法應謹守法律規範，不應過分偏執，更不應逾越值班勤務範圍，做出與值班勤務無關的舉動造成民眾懷疑、進而衝突，判拘役儆懲。因公務員假借職務上機會傷害罪依刑法規定加重，不得易科罰金。

案經上訴，台灣高等法院今傳當天支援的三民派出所王姓女警作證，欲釐清噴辣椒水一案是否符合「警察人員使用防護型應勤裝備注意要點」規定，林直接穿著警察制服上法庭。

林守宏先是認為陳姓女子「拍桌」，這已經是對警察有「強暴脅迫」的行為，他認為這時候就應該「拿辣椒水對臉噴射」。王姓女警則說，當天陳女只有咆哮，同行男友有請她控制音量，她認為噴辣椒水違反比例原則。

高檢署公訴檢察官詰問女警「如果是妳，妳會用嗎？」她答不會。檢察官再問王女是否有制止？她說林從口袋直接掏出來噴，根本來不及。

因王女表示林守宏對著酒醉的陳女「做嘴型」，林相當不滿，質問「做嘴型是強暴脅迫行為嗎？」甚至還說應「無罪推定」他沒有做嘴型罵髒話挑釁。林不滿王女今日的證言，還批評「三民所的女警顛倒是非」。

審判長問林「做嘴型做什麼？」林則回答「我嘴裡有菜渣」，至於問對方喜歡吃辣嗎？則是「幽默的表現」。

今日交互詰問結束時，林守宏突然說有聲請母親當輔佐人，審判長愣了一下說「怎麼現在才講？」並請林母到庭上。林母表示，兒子沒有別人說的那麼壞，還說兒子被長官霸凌，兒子為了執勤公務，對於酒醉女子接二連三來鬧，才會噴她辣椒水。