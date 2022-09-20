快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／空勤烏坵載送急病男子 童醫院頂樓下機迅速就醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

烏坵劉姓男子急性消化性潰瘍需緊急轉診，空勤總隊今天清晨載童綜合醫院2名護理師到烏坵後，護送病患上直升機，飛抵童醫院頂樓停機坪，將病患推進醫院急治療，發現男子有肝硬化，目前送入加護病房中。

童綜合醫院今天緊急為病患作詳細檢查，發現46歲劉男肝硬化，已入住加護病房治療中。

空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第一隊，今天凌晨1點接獲總隊勤務中心命令，烏坵一名男子急性消化性潰瘍併出血及穿孔，受限當地醫療資源不足，醫生判斷需直升機轉診返台治療。

第二大隊第一隊受理申請後，研判當地因無機場，助導航設施不足，不適夜間飛航，今天拂曉起飛執行任務，派編號NA-108海豚直升機執勤，飛行組員正駕駛徐榮福、副駕駛陳玉霖、機工長林國賓，載送童綜合醫院護理師吳珮稜、王千菱。

今天清晨5點5分，海豚直升機NA-108起飛，高度1500呎，定向至烏坵野戰停機坪，搭載病患後起飛，沿原航路定向台中梧棲童綜合醫院頂樓高架停機坪，由醫院護理人員及警衛協助病患與家屬入院治療，今天早上7點15分，直升機返回清泉崗落地，圓滿完成任務。

烏坵一名男子急重病，空勤直升機今天載送到童醫院頂樓下機迅速就醫。圖／空勤總隊提供
烏坵一名男子急重病，空勤直升機今天載送到童醫院頂樓下機迅速就醫。圖／空勤總隊提供
烏坵一名男子急重病，空勤直升機今天載送到童醫院頂樓下機迅速就醫。圖／空勤總隊提供
烏坵一名男子急重病，空勤直升機今天載送到童醫院頂樓下機迅速就醫。圖／空勤總隊提供
烏坵一名男子急重病，空勤直升機今天載送到童醫院頂樓下機迅速就醫。圖／空勤總隊提供
烏坵一名男子急重病，空勤直升機今天載送到童醫院頂樓下機迅速就醫。圖／空勤總隊提供

直升機 肝硬化 海豚

延伸閱讀

花蓮災區空拍影片曝光 消防署特搜隊搭直升機抵達玉里

空勤搜救機出動 載運消防署特搜隊員前進災區

女子疑攀爬烏岩角墜落受困 直升機吊掛送醫不治

我偵獲共軍無人機 陸媒：協同作戰的直升機沒偵測到？

相關新聞

高雄海光鋼鐵廠疑爐渣爆炸釀1死 初步真相出爐

高雄市小港區海光鋼鐵廠今天下午發生火警，疑移置高溫爐渣時不慎引爆，在廠外駕駛挖土機移置爐渣的1名越南籍越工，因爐渣噴飛引...

金門1工人鷹架摔落 頭部遭2根鋼筋刺入送醫不治

正在興建中的金門金寧鄉后湖活動中心工程，昨發生一起工安意外，一名張姓工人在2樓施工時，不慎從鷹架掉落，頭部遭2根鋼筋插入...

高市鋼鐵廠疑爆炸 1越南移工逃不及當場燒死

高雄市小港區海光鋼鐵廠及旁邊某塑膠工廠今天下午疑發生爆炸，鋼鐵廠1名越南籍移工駕駛挖土機逃生不及，當場燒死，起火原因由消...

台灣大道一工地起火地下室燃燒 是否有人受困待釐清

台中市西屯區台灣大道三段729巷的一處興建中大樓工地，今天晚間6時許傳出火警，台中市消防局據報後，出動3個分隊及多輛水庫...

三芝老翁看電視昏倒沒心跳 消防隊用這招急救成功

新北市三芝區1名70歲老翁，昨晚在家突然抽搐昏迷失去生命徵象，家屬立刻衝到三芝消防分隊求助，不巧當時救護車已出勤執行其他...

女子騎單車摔斷3根肋骨 保警消防協助送醫

一名女子昨天下午騎腳踏車不慎在大鹿林道東線12.5公里處摔倒受傷，由警方協助送醫，經檢查肋骨斷了3根；雪霸國家公園管理處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。