影／空勤烏坵載送急病男子 童醫院頂樓下機迅速就醫

烏坵劉姓男子急性消化性潰瘍需緊急轉診，空勤總隊今天清晨載童綜合醫院2名護理師到烏坵後，護送病患上直升機，飛抵童醫院頂樓停機坪，將病患推進醫院急治療，發現男子有肝硬化，目前送入加護病房中。

童綜合醫院今天緊急為病患作詳細檢查，發現46歲劉男肝硬化，已入住加護病房治療中。

空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第一隊，今天凌晨1點接獲總隊勤務中心命令，烏坵一名男子急性消化性潰瘍併出血及穿孔，受限當地醫療資源不足，醫生判斷需直升機轉診返台治療。

第二大隊第一隊受理申請後，研判當地因無機場，助導航設施不足，不適夜間飛航，今天拂曉起飛執行任務，派編號NA-108海豚直升機執勤，飛行組員正駕駛徐榮福、副駕駛陳玉霖、機工長林國賓，載送童綜合醫院護理師吳珮稜、王千菱。