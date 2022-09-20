中山高大貨車疑爆胎追撞聯結車後翻覆 司機一度受困

高雄50歲劉姓男子今天駕駛大貨車行經國道1號南向350.9公里處，疑左後輪胎爆胎失控，先擦撞其他貨車，隨後衝出邊坡後翻覆；事故當下，劉男受困車內，由消防人員搶救後脫困，當下左小腿骨折，意識清楚，送醫無生命危險。初步了解，雙方司機都沒酒駕，詳細事故原因仍待釐清。

經調查，劉男駕駛大貨車行駛中線車道，疑左後輪胎爆胎失控，擦撞42歲陳姓男子駕駛的貨車，導致劉的車輛，衝出邊坡後翻覆；因事故占用外側車道及外側路肩，後方車流回堵約4公里。

高公局南分局、國道公路警察獲報到場處理，當下劉男受困車內，左小腿骨折，當下意識清楚，由消防人員搶救後脫困，目前已送醫治療，無生命危險。