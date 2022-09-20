抖音美女報復渣男老公要他投資 7旬翁竟信了

桃園市八德區一名70歲老翁結識女子，經她訴苦丈夫劈腿、想鑽博弈平台漏洞來報復，他並未多想，便依指示到銀行打算匯款5000元，被行員機警察覺並報案；警方到場一查，發現竟是遭通報的詐騙網站，一番勸說才讓他放棄匯款。

八德分局四維派出所巡佐古治廣、警員許仁傑昨天下午1時許接獲報案，介壽路一段中國信託銀行疑似有遭詐騙案件。

員警到場了解，發現是陳姓老翁（70歲）在抖音觀看一名女子聊健康的影片，雙方加LINE後，對方傳訊陳翁訴苦，聲稱想報復劈腿的渣男老公，並表示老公有經營博彩平台，希望陳可以加入平台儲值鑽漏洞教訓，最後也提供網址給陳男連結。

陳翁加入後，隨即在博弈平台上聯繫「客服」，對方提供帳號，要他先匯款5000元開通帳號，因此才跑到銀行。

警方查證雙方LINE對話紀錄及博弈網站，確認是遭通報的詐騙網站，陳翁第一時間表示「那今天就不匯了」，員警趕緊回說「這輩子都不要匯」，並表示這類手法都是先騙人開通帳號，以虛擬APP營造贏錢假象，好讓人投注更多金額，是常見「假交友真詐財」的詐騙手法，這才點醒他。