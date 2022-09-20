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台東男上山採藥遇地震失聯 警消等7人今上山尋人
台東何姓男子本月17日下午進入永康山區採藥，當晚、隔日遭遇地震，何曾向家人報平安，18日與家屬視訊之後就失聯，家屬報案請求協尋，警消今天上午會同嚮導共7人上山搜尋。
據了解，56歲何男17日自延平鄉許願神廟附近山路，上永康山區採藥後，因為接連遭遇強烈地震及多次餘震，但何僅在18日和家屬視訊連絡，何通話時向家屬表示，頭部有撞傷流血之後就失聯，家屬原盼望何立即下山，但苦無訊息，昨報案請警消協尋。
警消昨向中華電信查詢，希望確認何男最後聯絡的山區位置，但經查何男電話已關機24小時，無法查詢機地台位置。
台東縣消防局今天上午8時，派出4名專業人員、搭配1員警、1名林管員、1嚮導，從延平往永康山區出發，內部坦言何男目前位置不明，從入山口到何失聯可能位置需要3到7小時，加上近日地震山區土質鬆軟，上山尋找危險、困難度都高。
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